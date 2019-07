Jeremy Corbyn pedirá un segundo referéndum y defenderá la permanencia en la UE

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, ha dicho este martes que pedirá al nuevo primer ministro conservador que someta a referéndum su acuerdo de «brexit» y ha avanzado que, si eso sucede, su formación defendería la permanencia en la Unión Europea (UE).

En una carta a las bases tras una reunión de la directiva laborista, indicó que el partido «haría campaña por la permanencia frente a una salida sin acuerdo o un pacto 'tory' que no proteja ni la economía ni el empleo».

Corbyn en su cuenta de Twitter ha dejado claro que su partido llevará a cabo una campaña por la permanencia en la UE.

Whoever becomes the new Prime Minister should put their deal, or No Deal, back to the people in a public vote.



In those circumstances, Labour would campaign for Remain against either No Deal or a Tory deal that does not protect the economy and jobs.