Ignacio Aguado, Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso - ABC| Vídeo: Aguado: «Si nada lo remedia, es muy probable que vayamos a segundas elecciones»

Fracasa la reunión entre PP, Cs y Vox en la Asamblea para intentar desbloquear la investidura «No he sido capaz de convencer a la señora Monasterio de que no bloqueara la investidura de Díaz Ayuso», ha dicho el líder de Ciudadanos en la región Monasterio no cierra la puerta a un acuerdo antes de que se agote el plazo que obliga a convocar elecciones si ningún candidato es investido