Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 8 de julio

1. ABC entrevista Inés Arrimadas: «El sectarismo sanchista no puede campar a sus anchas». Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1981) recibió ayer a ABC en la quinta planta del Congreso de los Diputados. En la sala donde habitualmente se reúne la dirección del grupo parlamentario de Ciudadanos, del que ella es la nueva portavoz, pasó revista a la actualidad política y manifestó sus ganas de que comience, de una vez por todas, la actividad en la Cámara Baja. La diputada llega a la política nacional dispuesta a combatir «un sanchismo sectario» que es «un peligro para España».

¿Tiene ganas de estrenarse como portavoz en el hemiciclo?

Sí, tengo ganas de controlar a un Gobierno descontrolado, con una presidenta del Congreso que lo tiene cerrado a cal y canto. Le ha echado el cerrojo para que la oposición no trabaje.

¿No echará de menos poder rebatir a Quim Torra en el Parlament?

Voy a seguir haciendo política por todos los catalanes constitucionalistas. El tema de Cataluña es un tema que afecta a todos los españoles. La lucha contra el nacionalismo es una de las cosas que necesita España...

2. Sánchez se mofa de Iglesias y le ofrece una «síntesis» de su programa a cambio del apoyo en la investidura. El ultimátum de Pedro Sánchez llegará hoy a manos de Pablo Iglesias materializado en una «síntesis» de 38 páginas de su programa electoral del 28-A. Esgrimiento las diferencias «de fondo» con Podemos en el tratamiento de la crisis catalana, el PSOE repudió ayer —una vez más— la coalición y les ofreció un acuerdo programático. Aguantando el pulso, Iglesias acusó a Sánchez de hacer «márketing» y de poner «excusas» sin haberse movido. La Comisión Permanente de la ejecutiva federal del PSOE apoyó ayer la postura del presidente en funciones al aprobar por unanimidad «un Gobierno monocolor» en julio y un documento programático como elemento de «cooperación» con Podemos.

3. Un nuevo estudio confirma que la polución envejece los pulmones. Un estudio sobre más de 300.000 personas ha descubierto que la exposición a la contaminación del aire está relacionada con una disminución de la función pulmonar, el envejecimiento de los pulmones y un mayor riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La EPOC es una afección crónica relacionada con la reducción de la función pulmonar que causa inflamación en los pulmones y un estrechamiento de las vías respiratorias, lo que dificulta la respiración. De acuerdo con el proyecto Global Burden of Disease (GBD), la EPOC es la tercera causa de muerte en todo el mundo, y se espera que la cantidad de muertes mundiales por ella aumente en los próximos diez años.

4. Encuentran huellas de la Peste Negra en el hielo de Groenlandia. La contaminación no es un fenómeno solo moderno. Se sabe que desde hace 2.500 años se han estado acumulando pequeñas cantidades de plomo en el hielo de Groenlandia, extraido y fundido en minas y arrastrado por el viento desde Europa. El año pasado, un estudio publicado en Proceedings of the national Academy of Sciences (PNAS) mostró cómo este plomo es un sólido indicador de la actividad económica de la Antigüedad, porque este elemento se obtenía al extraer plata, y esta se utilizaba como moneda. Los científicos vincularon los niveles de plomo acumulados en el hielo con la economía en un periodo comprendido desde el año 1000 antes de Cristo hasta el 800 de nuestra era. Así vieron que se acumuló más plomo durante épocas de bonanza, como la Pax romana, y menos en los momentos de crisis, como en las décadas anteriores a la caída de la República.

5. El consumidor doméstico de gas en España paga un 24,3% más que en la UE. Los precios del gas en España sin impuestos en el periodo 2012-2018 han sido sustancialmente superiores a los de la zona euro, tanto para el consumidor doméstico como para el industrial. El primero ha pagado en el periodo 2012-2018 un precio, sin impuestos, un 24,3% superior al desembolsado por el consumidor promedio en la zona euro, según la CNMC. Es más, España fue, según los datos de Eurostat, el segundo país con el precio final del gas más caro –antes de impuestos– de toda Europa en el segundo semestre de 2018. En el caso de los consumidores industriales, y tomando como referencia el escalón de consumo de 2.778-27.780 MWh/año, correspondiente a un consumidor pequeño-mediano (2.2 o 2.3) el precio final antes de impuestos en el segundo semestre de 2018 se muestra ligeramente superior a la media europea.

6. «Los Lobos» ganan el bote de «¡Boom!». «Los Lobos» consiguieron, por fin, hacerse con el mayor premio entregado en un programa de televisión. Uno por el que han estado luchando desde el 16 de mayo de 2017. El bote de «¡Boom!» asciendió hasta los 4.130.000 euros, pero el equipo formado por Valentín, Erundino, Alberto y Manu se llevó a casa un total de 6.689.700 euros, ya que acumularon 2.556.100 euros más en los de 505 programas que participaron. «Al principio sentí incredulidad. Inmediatamente después la certeza de que era nuestro. Me encontré en una nube y experimenté una gran felicidad. Al instante sentí la necesidad de bajar de esa nube para compartir la inmensa alegría con mis compañeros», explicó Alberto tras hacerse con el premio de «¡Boom!». «Fue una mezcla de sorpresa y de emoción intensa. Los espectadores empezaron a gritar y fue como zambullirse en un torbellino de sensaciones. Perdí la orientación de donde estaba», añadió Valentín.