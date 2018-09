Las seis noticias imprescindibles de este viernes

1.- El Gobierno denuncia que el presidente, Pedro Sánchez, es víctima del «acoso personal» y de una supuesta estrategia de cacería orquestada «por la derecha» con la intención de «abatirle». La Moncloa asegura que Sánchez «está fuerte» pero rechaza que vaya a comparecer públicamente para responder a las acusaciones de plagio en su tesis doctoral, que mantiene ABC. El líder del PSOE confía en el apoyo de sus aliados parlamentarios para evitar tener que explicar este asunto en el Pleno del Congreso. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, defiende que el del «doctorando» Pedro Sánchez fue un trabajo «original», como habría quedado demostrado tras someter Moncloa el texto a dos programas informáticos para evitar el plagio. En uno de ellos, Turniting, se aprecia un 13% de coincidencia, pero la ministra de Educación ha citado que «es un contenido original en tanto no supere el 24%». Sin embargo, no queda aclarado que el texto esté correctamente citado, a otros autores y a artículos que elaboró años antes el propio Sánchez. La Universidad Camilo José Cela, en la que defendió su tesis, advierte expresamente contra esas prácticas irregulares.

2.- Mikel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, ve «claramente plagio» en la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido a las «considerables» menciones de textos de otros autores que aparecen sin citar en este trabajo universitario. Buesa, en declaraciones a Servimedia, ha señalado que en la tesis del jefe del Ejecutivo, referida a la diplomacia económica, «se transcriben textos sin citarlos», que es lo que se entiende por plagio en el ámbito universitario. A juicio de este catedrático, «desde el punto de vista académico, la cuestión fundamental del plagio no es la cantidad del texto que se copia, sino el hecho de que no se reconozca la deuda intelectual que el autor de una tesis tiene con otros autores o se prive al lector del conocimiento acerca del origen de determinadas ideas, incuso cuando uno se copia a sí mismo». Por este motivo, Buesa indicó que el análisis sobre el plagio no se puede reducir «a una entidad puramente cuantitativa» y a lo que digan programas informáticos como Turnitin, que este profesor dijo que está acostumbrado a usar en la Universidad Complutense.

3.- El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, y el titular de Interior italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, protagonizaron este viernes un tenso rifirrafe en Viena que recuerda, salvando las distancias, al célebre «¿por qué no te callas?» que le espetó Don Juan Carlos a Hugo Chávez en una cumbre iberoamericana en 2007. Asselborn recordó a Salvini que en su país hay decenas de miles de emigrantes italianos y estalló pronunciando un sonoro «¡a la mierda!». El encontronazo se produjo durante el encuentro de ministros y altos cargos europeos y africanos celebrado en Viena, donde Salvini estaba criticando que el ministro luxemburgués hubiera dicho que Europa necesita inmigrantes porque la población envejece.

4.- El Consejo de Ministros dio luz verde este viernes para que las autonomías puedan regresar al mercado de capitales para financiarse. La medida, que arranca con el consentimiento a Andalucía, era algo con lo que se venía especulando desde el mismo nombramiento de María Jesús Montero como responsable de Hacienda, ya que en varias ocasiones, desde la oposición y como consejera de la región, había sido una de sus reivindicaciones más repetidas a su antecesor en el puesto, Cristobal Montoro. Sin embargo, dada la apretada agenda del Gobierno y al periodo estival entre medias, no ha sido hasta ahora cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha podido dar su autorización para que Andalucía formalice préstamos a largo plazo y emita deuda pública por un importe máximo de hasta 600 millones de euros. Esto se produce después de que el pasado 5 de julio la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos firmara un acuerdo en el que se establece el procedimiento para la salida gradual a los mercados financieros de las comunidades que se encuentra bajo el paraguas del Fondo de Liquidez Autonómicas (el llamado por sus siglas FLA). Con esta medida Andalucía cubriría las necesidades de financiación para el cuarto trimestre de este ejercicio.

5.- El gobierno de Zimbabue toma medidas drásticas para contener el brote de cólera que se ha cobrado 26 víctimas mortales y se ha contabilizado más de 3.000 casos sospechosos en apenas 10 días. El epicentro del brote se sitúa en Glenview y Budiriro, a las afueras de la capital, dos suburbios que cuentan con alta densidad de población y un área comercial muy activa. La fuga de una tubería de alcantarilla estaría contaminando los pozos comunitarios con cólera y bacterias causantes de la fiebre tifoidea. El Ministerio de Salud ha declarado el estado de emergencia sanitaria en Harare y el brote podría haberse extendido a otras cinco provincias del país, según los medios locales. Para frenar la propagación de enfermedades, el gobierno y sus socios internacionales recomiendan lavarse regularmente las manos, beber solamente agua potable, evitar estrechar las manos, lavar y cocinar bien los alimentos y evitar los locales de comida sin licencia. La última medida adoptada por el ejecutivo de Emmerson Mnangagwa ha sido prohibir las reuniones públicas y manifestaciones en las calles de la capital, cuya área metropolitana tiene más de dos millones de habitantes.

6.- Si la Copa Davis mueve a los aficionados a seguir a su equipo de país en país es por partidos como el que protagonizaron Roberto Bautista y Lucas Pouille. El español había asumido los galones para llevar la eliminatoria al empate después de que un lesionado Pablo Carreño cediera sin paliativos ante un excelso Benoit Paire. Y el castellonense se dejó todo, cuerpo, alma y corazón, en una pista encendida, pero no pudo culminar. España se asoma al abismo en la semifinal contra Francia y se obliga a una hazaña histórica: una remontada de dos puntos a cero que nunca se ha conseguido. Por experiencia y porque siempre ha asumido el mando cuando se le ha requerido, Bautista se impregnó del espíritu de lucha que tan buenos resultados ha dado siempre al conjunto español. Son cinco Ensaladeras, pero también son cinco años sin pisar ni una final y el castellonense quería la suya. Batalló hasta la extenuación en tres horas y cuarenta minutos de un encuentro intenso y reñidísimo, decantado por el lado francés por detalles y por el calor de las casi 26.000 gargantas que abarrotaron el Pierre Mauroy.