Las seis noticias imprescindibles de este viernes

1. Despedida de Mariano Rajoy en el XIX Congreso del PP. El PP ha rendido homenaje a Mariano Rajoy, en su despedida como presidente nacional de esta formación política, tras decidir abandonar la política. El aún presidente del PP ha aprovechado su último discurso ante los suyos para reivindicar su labor frente a los independentistas catalanes, la crisis económica y los terroristas de ETA. A través de Twitter, Rajoy expresaba así lo que sentía: «Llegamos al #19CongresoPP. Emoción y honor, un cruce de sentimientos; un momento que recordaré siempre». «Hoy es un día muy especial para mí. Vengo a despedirme como presidente del partido y a daros las gracias y no es este un discurso facil. No lo es para mí. No es facil despedirse. Me quedaré como militante del PP y lo seré siempre», ha señalado Rajoy

2. Puigdemont estará 20 años sin poder pisar España. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazó ayer jueves la entrega a España del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont en las condiciones acordadas por el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania), es decir, para ser juzgado sólo por un delito de malversación y no por rebelión. En un auto, el magistrado reprochó «la falta de compromiso» del tribunal alemán con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español, y estimó que con su decisión han anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, sin sujetarse ni a los preceptos de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea (OED), ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni al Manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.

3. Las pensiones de viudedad subirán un 7,7% en agosto y otro 7,1% en 2019. Casi 500.000 personas, la mayoría mujeres, verán incrementada su pensión de viudedad un 7,7% a partir del 1 de agosto de este año después de que el porcentaje de la base reguladora para el cálculo de la misma suba del 50 al 56%. A partir del 1 de enero de 2019, habrá otra mejora del 7,1% cuando la base reguladora suba al 60%. Estos incrementos, pactados en su día por el Gobierno de Rajoy y el PNV, han sido aprobados hoy por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y beneficiará a las personas con 65 o más años que no perciben ingresos por trabajo u otros rendimientos por encima del límite establecido de 7.347,99 euros al año, ni otras pensiones públicas española o extranjera.

4. El Gobierno eleva el techo de gasto de 2019 en 5.230 millones, su mayor alza desde 2014. El gasto crecerá con fuerza el próximo ejercicio a través del mayor incremento del techo presupuestario en cinco años. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de hoy el límite de gasto no financiero para 2019: aumentará en 5.260 millones hasta los 125.064 millones de euros, un 4,4% y el mayor alza desde los Presupuestos de 2014. En palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta medida será clave para asentar unos Presupuestos «expansivos». El aumento se queda a medio camino de los 15.000 millones que pedía Podemos y las demandas cercanas a Ciudadanos de mayor prudencia en el gasto.

5. Fomento obliga a Ryanair a operar el 35% de los vuelos nacionales y el 59% de los internacionales en la huelga. Fomento ha informado a Ryanair, a los sindicatos SITCPLA y USO-STA y a Aena y Enaire de los servicios mínimos de la convocatoria de huelga de los tripulantes de cabina prevista para los días 25 y 26 de julio. En concreto, el Gobierno establece la obligación de operar el 35% de los vuelos de cada ruta con ciudades españolas peninsulares con alternativas de transporte de menos de 5 horas y el 59% de los vuelos internacionales, y para cada ruta con ciudades españoles con una alternativa superior a las 5 horas o sin ella.

6. El apoyo a la independencia de Cataluña sigue retrocediendo. El apoyo a la independencia de Cataluña se estanca y empieza a recular. Así las cosas, hoy el 46,7% de los catalanes dice apoyar la secesión de la comunidad autónoma, mientras que el 44,9% se opone a ello. Según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, esto supone el tercer retroceso consecutivo del independentismo. En la anterior encuesta, publicada en abril, el 48% de los encuestados apoyó una eventual independencia de Cataluña. La cifra también baja si se compara con la encuesta inmediatamente anterior, publicada en octubre de 2017, cuando el 48,7% de los entrevistados apoyó la ruptura con el resto de España.