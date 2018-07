Rajoy reivindica su labor frente a los golpistas independentistas, la crisis y los terroristas El PP despide emocionado a su presidente nacional: «Nos duele en el alma que nos dejes»

El PP ha rendido homenaje a Mariano Rajoy, en su despedida como presidente nacional de esta formación política, tras decidir abandonar la política. El aún presidente del PP ha aprovechado su último discurso ante los suyos para reivindicar su labor frente a los independentistas catalanes, la crisis económica y los terroristas de ETA.

A través de Twitter, Rajoy expresaba así lo que sentía: «Llegamos al #19CongresoPP. Emoción y honor, un cruce de sentimientos; un momento que recordaré siempre».

«Hoy es un día muy especial para mí. Vengo a despedirme como presidente del partido y a daros las gracias y no es este un discurso facil. No lo es para mí. No es facil despedirse. Me quedaré como militante del PP y lo seré siempre», ha señalado Rajoy.

El presidente del PP ha asegurado que su partido ha dejado una España «incomparablemente mejor», y los últimos años de España «han sido la historia de un éxito».

«Cataluña no se independizó y no porque no lo intentaran. No hemos necesitado alharacas ni gesticulaciones; nos ha bastado con la ley y aplicamos el 155, el que algunos decían que no se podía aplicar y ahora parece que lo han inventado ellos», ha recordado.

Rajoy también ha destacado que, gracias a la gestión del PP, la situación económica de España ha cambiado totalmente, se han generado en los últimos años 2,8 millones de empleos y hay parámetros económicos que demuestran cómo se ha mejorado de forma clara. «Podemos decir con legítimo orgullo que España está mucho mejor que cuando llegamos al Gobierno, incomparablemente mejor», ha subrayado.

«Me aparto, pero no me voy», ha recalcado. «Estaré lejos de los focos y de la primera línea, y desde luego seré leal. Todos sabéis que yo sé lo que es leal», ha asegurado. Los compromisarios le han dedicado un fortísimo aplauso.

«Los españoles os necesitan y os esperan. Sed responsables y preparaos para dar la respuesta adecuada siempre que se os solicite», ha pedido.

Esta primera jornada del XIX Congreso Nacional extraordinario ha sido un homenaje continuo a Rajoy. En el plenario del congreso ha habido emoción, lágrimas, voces entrecortados y grandes palabras para Rajoy.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha destacado que Rajoy «ha sido el mejor presidente que hemos tenido nunca», un mensaje que fue, al mismo tiempo, un misil contra José María Aznar, ausente en este cónclave y que no ha sido invitado por la organización. «Has mejorado la vida de los españoles», ha subrayado Pastor.

«Estoy aquí para decirte que no solo has sido un gran Presidente: has sido el mejor Presidente que hemos tenido. He disfrutado del inmenso honor de haber trabajado contigo a lo largo de 22 años y de formar parte de tu equipo», ha afirmado Pastor.

También el presidente de la Comisión Organizadora, Luis de Grandes, ha elogiado la trayectoria de Rajoy y ha subrayado que ha sido un presidente «que siempre ha estado a la altura de las circunstancias». «Nos duele en el alma que nos dejes. No quitaré tu retrato de mi mesa de trabajo», ha asegurado.

Precisamente, en sus primeras palabras De Grandes se ha disculpado por no haber podido invitar a más gente por motivos de espacio y ha dedicado saludos especiales a dos de los invitados: Adolfo Suárez Yllana, hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez y Carmen Fraga, hija del presidente fundador, Manuel Fraga. «En nuestra memoria el recuerdo de tu padre», le ha dicho.

Los dos candidatos, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, han dejado aparcadas por unas horas sus diferencias y han ensalzado la figura de Rajoy.