Seis noticias imprescindibles de este miércoles, 20 de febrero

Actualizado: 20/02/2019 20:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Podemos deja en el aire la aprobación de los decretos de Sánchez: «No vamos a hacerle la campaña». La campaña electoral ha entrado de lleno en el Congreso sirviendo este miércoles un bronco debate entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los distintos líderes de la oposición que ha servido a la portavoz de Podemos, Irene Montero, para dejar claro que desde ahora y hasta el 28 de abril su asociación está rota y vuelven a ser enemigos acérrimos. Dentro de lo que aparentaba ser una inocente pregunta de balance de gestión, Montero ha introducido un negro resumen de los ochos meses de presidencia de Sánchez para acabar asegurando que «es más que evidente» que s us hasta ahora socios «no son de fiar».

2. El Rey: «No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho». «Sin democracia, el Derecho no sería legítimo; pero sin Derecho, la democracia no sería ni real ni efectiva. por eso, no tiene sentido, no es admisible, apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho», ha afirmado el Rey, «pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad». Así lo ha manifestado Don Felipe este miércoles, tras recibir el Premio Mundial de la Paz y la Libertad, que concede la Asociación Mundial de Juristas. Un galardón que, en sus 55 años de historia, solo han recibido Winston Churchill, René Cassin, Nelson Mandela y ahora el Rey.

3. La cifra de intoxicados en el restaurante con estrella Michelín donde murió una mujer se eleva a dieciocho. Dieciocho personas resultaron intoxicadas de carácter leve tras comer en el restaurante Riff de Valencia durante los tres días previos a la muerte de la mujer de 46 años el pasado sábado, 16 de febrero, tras acudir esta a mediodía con su marido y su hijo. La Conselleria de Sanidad ha muestreado a clientes del establecimiento y «19 presentaron síntomas leves de intoxicación». Lo ha indicado este miércoles Ana Barceló, consellera de Sanidad, quien ha añadido que, el mismo día de la muerte de la mujer, se detectaron otros casos de intoxicación alimentaria en el restaurante, aunque todos evolucionaron favorablemente. Según el último balance de Epidemiología, el número total es de 19 comensales intoxicados y desde el servicio de Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental se está encuestando a las personas que han comido en el restaurante los tres días previos al sábado.

4. Los ejércitos de EE.UU. y Colombia advierten a Maduro de que actuarán para proteger a los civiles. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Navarro, y el almirante al mando del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, han advertido conjuntamente al régimen de Nicolás Maduro de que si agrede a los civiles que van a introducir en Venezuela la ayuda humanitaria el sábado 23 de febrero, el deber de ambos ejércitos será «proteger a la población civil». Así se han pronunciado durante una reunión mantenida este miércoles en Florida, sede del Comando Sur norteamericano, división del Pentágono que abarca América del Sur y Central, además del mar Caribe.

5. Villalobos no convocará el Pacto de Toledo: «Que monten un debate de televisión». Tras más de un centenar de reuniones y un documento base con un eje central de acuerdos y un buen puñado de diferencias, el Pacto de Toledo ha oficializado hoy su despedida hasta la próxima Legislatura. Así lo había anunciado esta mañana Celia Villalobos, presidenta de la Comisión, ante la petición de algunos grupos de volver a convocar una reunión -«¿Para votar el qué?», se preguntaba en los pasillos del Congreso, «¿Para que los portavoces hablen? ¡Pues que vayan a televisión y monten un debate!»- y así se ha confirmado tras la reunión de la mesa del Pacto.

6. El supuesto inductor del crimen de Llanes: «Sólo quería darle un buen susto, no que lo mataran». «Sólo quería darle un buen susto, no encargué que lo mataran»... Pedro Luis Nieva Abaigar, de 48 años, hizo este comentario a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que lo detuvieron en la madrugada de ayer en su vivienda de Amorebieta, en Vizcaya, como presunto inductor del asesinato del concejal de Llanes Javier Ardines González, de 52, cometido a primeras horas de la mañana del 16 de agosto en esa población asturiana. Las investigaciones apuntan a que Nieva contrató a dos sicarios argelinos a través de Jesús, un amigo suyo, para que atacaran a la víctima, tras descubrir la relación sentimental que mantenía con su mujer (prima hermana de la esposa de Ardines). Los agentes arrestaron también en Bilbao al supuesto intermediario y a uno de los sicarios, mientras que el segundo se halla en una cárcel de Suiza donde está ingresado por tráfico de drogas. Se pedirá su extradición.