Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 16 de noviembre

1. La ministra Calviño compró su casa con una sociedad instrumental en la que usó dos testaferros. La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, utilizó una sociedad instrumental y dos testaferros para adquirir su vivienda en el barrio madrileño de Mirasierra. Se trata de un unifamiliar de más de 300 metros cuadrados que está a nombre de Aldael Consultores, la sociedad que Calviño y su esposo, el economista Ignacio Manrique de Lara, crearon ad hoc en el año 2000 para la operación inmobiliaria y que actualmente contabiliza activos por valor de 1,6 millones de euros. Los depósitos de cuentas presentados en el Registro Mercantil demuestran que el matrimonio se ha beneficiado del ahorro de decenas de miles de euros en impuestos a lo largo de los últimos años. Esta práctica, que es legal si las deducciones se hacen de acuerdo al criterio de la Agencia Tributaria, fue rechazada de forma meridianamente clara por Pedro Sánchez en una entrevista concedida en 2015, cuando estaba en la oposición y se postulaba para acceder a La Moncloa. Hablaba sobre el caso de Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, que había cobrado de Venezuela 425.000 euros a través de una sociedad: «Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva. Es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles», aseveró en Telecinco en actual presidente del Gobierno.

2. El PSOE vota «no» a una propuesta en contra del indulto a los políticos catalanes. La Asamblea de Madrid se ha adelantado al Congreso de los Diputados a la hora de debatir y votar sobre los indultos a los políticos presos por el proceso independentista en Cataluña. La propuesta de Ciudadanos que pedía instar al Gobierno Central a que no indulte a los políticos presos -y que se votaba este jueves por primera vez en un Parlamento- ha decaído esta tarde en la Cámara regional, tras tres empates consecutivos. Estos se lograron porque el PSOE ha votado, en tres ocasiones, «no» a esta iniciativa, tras un agrio debate en el que el portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado, ha llamado a Pedro Sánchez «yonki del poder» y ha asegurado que el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, se comporta como «un jarrón chino». La propuesta tenía como punto central obligar al PSOE a «retratarse», manifestando su postura sobre este espinoso asunto. Su defensor, Ignacio Aguado, ha traído a colación las contradicciones del presidente Sánchez en cuanto a la gravedad de lo ocurrido en Cataluña hace ahora un año, pero también las relativas a su intención de convocar elecciones en cuanto desalojara del poder a Rajoy, que luego no ha cumplido. «Su llegada no era una urgencia democrática; era una urgencia de poder», porque «Pedro Sánchez es un yonki del poder».

3. Varapalo del Círculo de Empresarios a los Presupuestos: «Hay un desfase de 10.083 millones en los ingresos». El Círculo de Empresarios ha calculado que hay un desfase de hasta 10.083 millones de euros en los ingresos recogidos en el plan presupuestario para 2019 del Gobierno y considera que la «falta de rigor» de las nuevas cuentas públicas «compromete la creación de empleo» y hacen «peligrar» la sostenibilidad del Estado de bienestar, al tiempo que avisa de que la subida del Salario Mínimo a 900 euros el próximo año provocará «destrucción de empleo, economía sumergida y aumento de la desigualdad». De esta forma, esta organización empresarial ha adoptado una posición crítica frente el proyecto de Presupuestos pactado entre el Ejecutivo y Unidos Podemos para el próximo año. En este documento, se recuerda que Funcas y el Banco de España han estimado que la economía española crecerá en términos nominales un 0,2% menos (3,9%), lo que daría lugar a un desfase negativo de los ingresos públicos de 2.069 millones de euros, que podría incrementarse hasta 10.083 millones de euros si se producen determinadas desviaciones.

4. May necesita convencer a al menos 80 diputados para sacar adelante el acuerdo del Brexit. Tras el precario respaldo al preacuerdo del Brexit que Theresa May arrancó el pasado miércoles a su Gobierno, los políticos británicos echan mano de la calculadora para adivinar las posibilidades que tiene el documento de salir adelante en la Cámara de los Comunes (los Lores no tienen capacidad de decisión en esta ocasión). May no lo tiene fácil. Las estimaciones de los medios británicos indican que, desde antes de que los acontecimientos se precipitaran el pasado martes con el anuncio del principio de acuerdo con Bruselas, que el visto bueno al texto pactado está lejos de estar asegurado, ya que el sentido del voto de decenas de diputados son todavía una incógnita. La Cámara de los Comunes cuenta con 650 miembros, de los cuales once no votan, de manera que a la hora de hacer cábalas se deben tomar en consideración 639 y, en consecuencia, para alcanzar la mayoría absoluta se requieren 620 votos.

5. España cae ante Croacia y se complica la clasificación a la fase final de la Liga de Naciones. España, en una película extrañísima, se fue de Zagreb con cara de tonta, penalizada por una evidente falta de ideas y por un portero que no para casi nada. Nadie comprende lo de De Gea, un bulto sospechoso desde el Mundial y que ayer sale en la foto de los tres goles, el último ya con el tiempo cumplido después de un mal despeje del guardameta del Manchester United. La selección, a la que al menos se le puede destacar el orgullo para nivelar en dos ocasiones el marcador, queda ahora al borde del abismo y necesita que Inglaterra y Croacia empaten el domingo en Wembley para estar en la final a cuatro de la Liga de las Naciones. Esta es la triste realidad de este conjunto, que pierde el aire con el que se oxigenó cuando Luis Enrique se puso al volante.

6. Desde hoy el kilo dejará de ser lo que conocemos. Cuando cualquiera pide un kilo de naranjas en la frutería o se sube a una báscula y observa con terror cómo ha aumentado su peso tras las vacaciones, no se suele plantear qué es, en realidad, un kilogramo. ¿Por qué pesa lo que pesa? ¿Qué se toma de referencia? ¿Quién decidió que fuera la unidad básica de masa? Los que tengan frescos los conocimientos de la escuela podrán contestar que esta medida se define como «la masa de un decímetro cúbico de agua destilada a la altura del mar y a cuatro grados centígrados de temperatura». Sin embargo, debido a lo complicado que era reproducir estas condiciones en un laboratorio, se decidió crear, allá por el siglo XIX un molde, un «kilo perfecto» en forma de cilindro, construido a partir de una aleación de platino e iridio, que serviría de muestra ideal para otros prototipos que se repartirían por el mundo. Así es como nació en 1889 el «Gran Kilo» («le Grand Kilo» en francés, también llamado «Gran K», «prototipo internacional del kilogramo» para los científicos e IPK por sus siglas en inglés), que ha sido la referencia de la unidad básica de masa durante 129 años. Hasta hoy, que será relevado por la física cuántica.