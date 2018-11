May necesita convencer a al menos 80 diputados para sacar adelante el acuerdo del Brexit Las distintas «tribus» de los Comunes hacen cálculos ante una posible votación

Tras el precario respaldo al preacuerdo del Brexit que Theresa May arrancó el pasado miércoles a su Gobierno, los políticos británicos echan mano de la calculadora para adivinar las posibilidades que tiene el documento de salir adelante en la Cámara de los Comunes (los Lores no tienen capacidad de decisión en esta ocasión).

May no lo tiene fácil. Las estimaciones de los medios británicos indican que, desde antes de que los acontecimientos se precipitaran el pasado martes con el anuncio del principio de acuerdo con Bruselas, que el visto bueno al texto pactado está lejos de estar asegurado, ya que el sentido del voto de decenas de diputados son todavía una incógnita. La Cámara de los Comunes cuenta con 650 miembros, de los cuales once no votan, de manera que a la hora de hacer cábalas se deben tomar en consideración 639 y, en consecuencia, para alcanzar la mayoría absoluta se requieren 620 votos.

En las elecciones del pasado año, los conservadores perdieron la mayoría absoluta y para conseguirla necesitan los diez diputados norirlandeses del Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés), que vienen sosteniendo a Theresa May mantenerse como primera ministra.

Pero, en esta ocasión, ni May puede contar con todos los diputados «tories», sobre todo por la oposición tanto de los «brexiters» más duros, ni está claro que el DUP fuera a aprobar el borrador del acuerdo presentado. El diario «The Guardian» fijaba recientemente en unos 240 el número de escaños con los que May podía contar para sacar adelante el acuerdo, con lo que aún le faltarían 80 para la mayoría absoluta. Entre los dispuestos a darle su apoyo figuraban la mayor parte de los conservadores, mientras que al menos 30 se podrían rebelar. Pero esos números han podido variar en los últimos días e incluso ser suficiente para impulsar una moción de censura contra May.

«Brexiters» y «remainers» en los partidos

Los bloques a favor y en contra no son monolíticos en los Comunes y dentro de los partidos se distinguen diferentes «tribus», como las llama el citado rotativo londinense. Entre los «tories» son mayoría los «brexiters» que apoyan el acuerdo de la «premier», pero también están los «ultras», con Jacob Rees-Mogg como cabeza visible, que votarían contra, y un tercer grupo de «brexiters» indecisos, cuyo sentido del voto es incierto. Así mismo hay un grupo de «remainers» que rechazan el Brexit y una pequeña facción que propone una fórmula a la noruega, con la que Reino Unido no sería miembro de la UE pero sí del espacio económico europeo.

Entre los laboristas, la mayoría rechaza el acuerdo, aunque también existe un reducido grupo que lo apoya. Los liberal demócratas y los escoceses del SNP son partidarios de seguir en la UE y están firmemente en contra del acuerdo.