Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 22 de marzo

1. El régimen cubano se infiltra en la extrema izquierda española y en los violentos CDR catalanes. Desde hace años el régimen comunista cubano realiza una intensa labor de activismo político e infiltración en la izquierda española, la ultraizquierda y muy especialmente en los grupos violentos independentistas catalanes y vascos, a través de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España (Facre), liderada por Gustavo de la Torre Morales. Las relaciones de este cubano, residente en España desde hace al menos una década, y su mano derecha, Ana Posada Lee –ambos al frente de la Asociación de Cubanos Residentes en Cataluña–, con la CUP, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) y los Comités de Defensa de la República (CDR) son constantes y fluidas. Pero con todo, Gustavo de la Torre no es el hombre fuerte de este activismo, sino simplemente un peón bien colocado.

2. El Gobierno incumple las normas y no aprueba su plan de ajuste fiscal. La factura de la actual crisis permanecerá durante años en forma de déficit y deuda pública a pagar en las próximas décadas, todo un dilema generacional. La plana mayor de gobiernos han disparado su gasto en un momento en el que las reglas fiscales europeas han quedado en segundo plano ante la mayor crisis sanitaria y económica que se recuerda. Los corsés al déficit y la deuda se han suspendido en 2020, 2021 y, quizás, 2022, por lo que los países pueden incumplir los límites fiscales. Pero en algún momento las reglas volverán. Ante este escenario futuro en el que habrá que aprobar ajustes, la ley de Estabilidad recoge que la suspensión de los límites de déficit debe ir acompañada de un plan de reequilibrio «que permita la corrección del déficit estructural». Una hoja de ruta futura que el Ministerio de Hacienda rechaza aprobar, pese a que el Gobierno suspendió las reglas en otoño y la Ley le obliga a ello.

3. La debilidad de Ciudadanos complica el plan b de Pedro Sánchez. Las dos últimas semanas han agitado el tablero político español con una primera consecuencia clara: PP y Ciudadanos, otrora socios preferentes y llamados a alguna fórmula de entendimiento futura, están hoy más lejos que nunca. En esa fractura de la derecha pretender encontrar réditos Pedro Sánchez. Pero la revolución de los acontecimientos a partir de la moción de censura en la Región de Murcia ha situado a Ciudadanos en una extrema debilidad que amenaza su futuro. Lo positivo, para Sánchez, es que lo que queda en Ciudadanos ya se mantiene defendiendo la posibilidad de pactos con el PSOE. La cuestión fundamental que complica ese gran abanico de socios con el que Pedro Sánchez pretende blindarse es precisamente si Ciudadanos aguantará. Y es que la vocación de Pedro Sánchez de buscar entendimientos con Ciudadanos es a medio y largo plazo. Pero también con carácter inmediato. La crisis reciente ha tenido unas consecuencias para Ciudadanos todavía por calibrar.

4. Asiáticos en EE.UU.: el drama de la ‘minoría modelo’ sale a la luz. Las calles del ‘chinatown’ de Manhattan son siempre un avispero de comerciantes, turistas, oficinistas, todos agolpados entre restaurantes y tiendas de ‘todo a cien’, con las aceras plagadas de baratijas falsificadas y mostradores con el mejor pescado y fruta de la ciudad. La velocidad de Nueva York se acelera en sus esquinas ruidosas, tomadas por estudiantes que sorben ‘noodles’ y ‘dumplings’ baratos, repartidores con cigarrillos pegados a los labios y adolescentes que hacen cola en la última heladería de moda. La pandemia ha congelado durante un año al ‘chinatown’, igual que al resto de la ciudad y de muchas partes de EE.UU. Pero, aquí, como en el resto de los barrios chinos y sus comunidades, con un velo sombrío adicional: el de la oleada de ataques racistas vinculados con el virus. La tragedia de Atlanta de esta semana ha culminado un año traumático para la comunidad asiática.

5. Andorra recibirá la primera visita de un Rey de España. El Rey se convertirá el próximo jueves en el primer Jefe del Estado español que realice una visita a Andorra y acabe con una anomalía histórica entre dos países vecinos que mantienen una relación muy estrecha y también peculiar. Alfonso XIII estuvo a punto de ir en el verano de 1924, cuando recorrió Lérida y el Valle de Arán, pero al final el Principado quedó excluido de su gira. Casi cien años después, Don Felipe y Doña Letizia repararán este vacío con una visita de Estado que en Exteriores califican de «histórica» y que será la undécima del reinado, tras las realizadas a Francia, México, Portugal, Japón, Reino Unido, Perú, Marruecos, Argentina, Corea y Cuba. Como es habitual, los Reyes viajarán acompañados por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y mantendrán encuentros con las autoridades de Andorra, que tiene una de las formas de gobierno más peculiares del mundo.

6. El Real Madrid teme a los árbitros. Extraño, casi surrealista. El enfado es enorme en el ámbito del triunfo del Real Madrid en Balaídos. Una victoria agridulce, triunfal pero con la sospecha en la mente, generadora de optimismo pero con resquemor en la cabeza. La lucha por la Liga continuaba para el equipo de Zidane, con la preocupación de un segmento, el arbitral, del que no se fían ni un pelo. El éxito del conjunto blanco en Vigo no dejó tranquilo al club. Al contrario, el enojo superaba la importancia del 1-3. Algo sucede cuando un equipo que ha ganado a domicilio está indignado. No es normal. Y todo fue por la nefasta actuación de Melero López. El excelso Karim Benzema, Modric, Kroos, todos están soliviantados. Solo el acierto del Real Madrid y el desacierto del Celta impidieron que el encuentro acabara en empate. Es lo que reflexiona la entidad del Bernabéu. Melero hizo todo lo posible para que el campeón no venciera en Galicia.