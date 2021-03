Real Madrid El Real Madrid teme a los árbitros La plantilla y el cuerpo técnico del equipo están indignados con el arbitraje de Balaídos, sospechan de la imparcialidad del estamento y piensan que los colegiados pueden decidir la Liga. «Sabemos que nos odian, pero lo de Vigo es muy descarado»

Extraño, casi surrealista. El enfado es enorme en el ámbito del triunfo del Real Madrid en Balaídos. Una victoria agridulce, triunfal pero con la sospecha en la mente, generadora de optimismo pero con resquemor en la cabeza. La lucha por la Liga continuaba para el equipo de Zidane, con la preocupación de un segmento, el arbitral, del que no se fían ni un pelo. El éxito del conjunto blanco en Vigo no dejó tranquilo al club. Al contrario, el enojo superaba la importancia del 1-3. Algo sucede cuando un equipo que ha ganado a domicilio está indignado. No es normal. Y todo fue por la nefasta actuación de Melero López. El excelso Karim Benzema, Modric, Kroos, todos están soliviantados. Solo el acierto del Real Madrid y el desacierto del Celta impidieron que el encuentro acabara en empate. Es lo que reflexiona la entidad del Bernabéu. Melero hizo todo lo posible para que el campeón no venciera en Galicia.

El Real Madrid está preocupado por la parcialidad arbitral y el último dato es el aval por 30 millones de Jaume Roures, barcelonista confeso, a Laporta. Roures celebró el aval y cantó el himno del Barcelona en la madrugada que salvó a Laporta. Pero dirige Mediapro, elige los horarios de los partidos y controla las imágenes que salen y no salen en el VAR, un dato criticado por el Real Madrid con penaltis que nunca se vieron. Desde ahora, la sospecha está avalada

Estas fueron las palabras que los jugadores y el entrenador del Real Madrid manifestaron tras el encuentro: «Ya sabemos que los árbitros nos odian, pero lo de Vigo es muy descarado». Declaraciones internas que deberían preocupar a Velasco Carballo, el jefe de los árbitros. «Indignación absoluta del equipo con el enésimo arbitraje en contra», destacaba el cuerpo técnico del club madrileño.

El colegiado de Balaídos fue el protagonista hace tiempo del «todo o.k. José Luis». La reflexión de la plantilla madridista, el día después, es la siguiente: «Y si llegan a empatarnos, ¿quién se hace responsable? Perdemos la Liga y todo se acabó por toda una serie de decisiones en contra. Es impresentable. Puedes cometer un error, pero cuando tomas seis decisiones en contra ya no son fallos». Zidane comparte este sentimiento.

Modric, muy indignado con Melero López

Melero López se inventó una falta al borde del área madridista, en el sitio perfecto para marcar, por un pase de Modric a Lucas Vázquez que el colegiado, nefasto, convirtió en falta en contra del Real Madrid de manera sorprendente. Un jugador del Celta fue a cortar ese pase, pasaba por allí, y Melero pitó falta contra los visitantes. Dejó con la boca abierta a todos. El acta arbitral, era un invento supremo de la realidad. «En el minuto 80 el jugador Modric fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón». No se pueden decir tantas mentiras por minuto cuadrado. Modric estaba desesperado.

El Real Madrid afirma que será tajante en este caso: «Vamos a recurrir esa tarjeta hasta el final, hasta donde haya que llegar». El error debería dejar a este colegiado en la nevera.

Ese golpe franco inventado por Melero lo lanzó Iago Aspas y tocó un poste. Pudo significar el empate a dos. Fue el colofón de un arbitraje horrible que durante ochenta minutos permitió seis entradas de tarjeta de los jugadores celestes que nunca sancionó con amonestación, pero sí mostró la cartulina a Vinicius. Modric y Nacho por acciones que no merecían ese castigo. Melero, eso sí, no sancionó una tarjeta en un contragolpe de Valverde que iba directo a gol y señaló una mano de Vinicus que no era en otro contraataque letal. Sospechoso, muy sospechoso.

¿De verdad todo O.k. José Luis?

En la expedición de Real Madrid, con la serenidad del tiempo transcurrido, se dialogaba que no era de recibo que el conjunto local cortara los contragolpes madridistas con faltas constantes y el balance final del colegiado en el acta fuera de tres tarjetas para el Celta y cuatro para el Real Madrid. Inadmisible para el campeón.

El resultado de esta labor arbitral de Melero es que el Real Madrid subraya que siente un «pesimismo mayúsculo, absoluto, respecto a los arbitrajes para los diez partidos que quedan en la Liga». Así lo siente el vestuario. Y lo palpa Zidane, que nunca lo expresa públicamente, porque tiene la elegancia de no justificar en los colegiados sus derrotas o empates.

El malestar del Real Madrid es majestuoso. La entidad medita que esto no es casual. Piensa que pudo perder dos puntos y la Liga por un arbitraje tendencioso, premeditado. Hay un dato total que define la sospecha: al Real Madrid no le señalan un penalti a favor desde el 24 de octubre. Y se ha quejado en las dos jornadas anteriores de un penalti de Felipe en el derbi y de un penalti a Ramos frente al Elche. Rclaram seis penaltis no pitados. El aval de Roures a Laporta, un barcelonisa acérrimo que dirige Mediapro, impone los horarios de los partidos y controla las imágenes del VAR, remata la sospecha perenne.