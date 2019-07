Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 22 de julio

1. Maduro usa las tasas aeroportuarias para burlar las sanciones de EE.UU. Este año Estados Unidos arrancó con fuerza el proceso para desalojar definitivamente a Nicolás Maduro de la presidencia. Ninguna de las sanciones aplicadas de manera individual contra funcionarios del régimen había causado tanto daño económico al chavismo como la sanción contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que entró en vigor el pasado 29 de enero. Esta sentencia bloqueó todas las propiedades y activos de Pdvsa bajo jurisdicción estadounidense y prohibió las transacciones de individuos estadounidenses con la compañía. La medida busca asfixiar directamente la billetera de Maduro con la que sortea la crisis política y económica del país. A pesar de su público y notorio declive -de producir 3.000.000 de barriles al día a apenas 741.000-, Pdvsa es la única empresa nacional que aún genera dólares al Gobierno de Venezuela y le permite continuar con las misiones sociales y el reparto de las cajas de alimentos (CLAP) al pueblo. Pero EE.UU. sabe que Maduro intenta eludir las sanciones a través del uso de la criptomoneda venezolana «Petro».

2. El PSOE fía su investidura a un pacto Frankenstein sin atar la gobernabilidad. Ha llegado el momento. Después de casi tres meses, Pedro Sánchez subirá hoy a la tribuna del Hemiciclo en busca de los apoyos suficientes para cerrar su investidura y zanjar un periodo de inestabilidad política que él mismo inauguró al sacar adelante la moción de censura a Mariano Rajoy. El socialista tendrá que recabar apoyos –llega con menos aliados incluso que a la investidura fallida– mientras se afana en esquivar los ataques de PP, Ciudadanos y Vox. Los tres partidos del centro-derecha no harán concesiones a un Sánchez que no ha escondido su predilección por populistas, independentistas y nacionalistas para conformar una mayoría que, a corto plazo, alargue su estancia en La Moncloa. Para esta misión no podrá contar con el PP. Así se lo explicará su líder cuando le toque subir a la tribuna del Hemiciclo. Según ha podido saber ABC de fuentes populares, Pablo Casado sustentará el voto negativo de su grupo parlamentario en que el socialista no le ha dado opción al PP para hacer lo contrario.

3. EE.UU. ofrece a Londres coordinar una respuesta a la agresión iraní. La Casa Blanca esperará a que los conservadores anuncien mañana el nuevo primer ministro del Reino Unido para coordinar una respuesta conjunta a la captura de un petrolero británico en el estrecho de Ormuz. Este fin de semana, una consultora de seguridad internacional hizo pública una grabación de las comunicaciones de radio entre el carguero y la Guardia Revolucionaria iraní, en las que queda claro que la detención en aguas internacionales fue un acto consciente de provocación tanto a Londres como a Washington. En los audios revelados por la empresa Dryad Global se escucha a un agente de la Guardia Revolucionaria iraní amenazar claramente al Stena Impero. «Si obedece, no correrá peligro», ordena el agente, quien argumenta que el barco debe ser abordado por «razones de seguridad».En la comunicación interviene también un soldado a bordo del buque de guerra británico HMS Monrose, quien insta al capitán del petrolero a que haga caso omiso a las órdenes de las autoridades iraníes, ya que su buque está en aguas internacionales.

4. Más de un tercio de las líneas de alta velocidad no son rentables en España. La liberalización del AVE, prevista en toda Europa para diciembre de 2020, está generando muchas expectativas entre las empresas privadas. Pero lo cierto es que el transporte ferroviario de pasajeros conlleva una importante inversión que no siempre se amortiza. De hecho, en España el 35% de las líneas de alta velocidad y más del 80% de los trayectos de larga distancia convencional (que no contempla el AVE) no son rentables. Así lo indica un estudio sobre la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril publicado recientemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El informe, que toma como referencia información facilitada al regulador por parte de Renfe en 2017, señala que si bien la red de alta velocidad española es la más extensa de Europa y la tercera más vasta del mundo (tiene 2.655 kilómetros operativos y otros 904 en proyección) también es una de las más infrautilizadas del Viejo Continente.

5. Por qué Zidane fue tan duro con Bale. Más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo, dice el sabio refranero español, y eso hizo Zinedine Zidane en la madrugada del sábado al domingo. Acostumbrados a la elegancia, el discurso pausado y educado, y el señorío del entrenador francés, Zidane, tras el partido contra el Bayern, decidió salirse por primera vez de su habitual y modélico guión: «Bale no ha sido convocado porque el club está tratando su salida. Y si es mañana, mejor», dijo con rotundidad. 24 horas antes, la reflexión del francés había sido bien distinta: «Bale es jugador del Real Madrid, tiene contrato hasta 2022 y tengo que respetarlo». Tras pensárselo mejor con la almohada, Zidane decidió que tocaba ponerse rojo antes que seguir de color amarillo varias ruedas de prensa más. «No sé si en 24 o en 48 horas se hará, pero ojalá que sea inminente para todos, para él también. Se está hablando con el club dónde puede ir a jugar y en eso estamos. No es nada personal, pero llega un momento donde las cosas se hacen porque se deben hacer. Tengo que tomar decisiones y alguna de ellas conlleva que tenemos que cambiar», detalló Zidane, sabedor de que sus palabras iban a dar la vuelta al mundo en pocos minutos. Y, seguramente, ese era su objetivo.

6. El Observatorio contra la Violencia de Género confía en acabar con «las manadas». La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, se ha mostrado «convencida» de que «las manadas», en referencia a las violaciones grupales, terminarán desapareciendo. A su juicio, tanto el elevado reproche social que existe hacia estos ataques contra la libertad sexual de las mujeres como las «graves» condenas a las que se enfrentan los agresores, «tienen un efecto desincentivador». «Yo estoy convencida de que con el tema de 'las manadas' acabaremos. Quizá es más difícil acabar con el tema de los asesinatos de violencia de género, pero con la visibilización que se está dando a 'las manadas', con la falta de tolerancia a ningún tipo de ataque contra la libertad e indemnidad sexual y con las sentencias ejemplares como las que se están dictando, se acabará con estos comportamientos», ha señalado en una entrevista con Europa Press. Así de contundente se ha mostrado Carmona unas semanas después de que el Tribunal Supremo (TS) decidiera elevar la condena de nueve a 15 años de prisión a los cinco miembros de La Manada que violaron a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016.