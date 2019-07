El PSOE fía su investidura a un pacto de Frankenstein sin atar la gobernabilidad El PP no facilitará el trámite: no se fía del presidente en funciones después de sus acuerdos de estos meses con independentistas y nacionalistas Pablo Iglesias empleará un tono moderado en su intervención para no complicar un acuerdo que propiciara la presencia de Podemos en el Gobierno