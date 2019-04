Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 15 de abril

1. Sánchez se pone de perfil y evita referirse al acoso a PP, Vox y Ciudadanos. Pedro Sánchez no quiere líos. Charco que aparece en la campaña electoral... charco que se propone rodear. El arranque de su campaña electoral discurre por un mundo paralelo al acoso que han sufrido en distintos lugares PP, Ciudadanos y Vox. La voluntad del PSOE es que la campaña electoral no discurra con la problemática territorial como eje de la discusión. Desde el pasado jueves Sánchez no se ha referido en ninguna de sus varias intervenciones a los actos de intolerancia que han sufrido los partidos a su derecha: candidatos del PP el jueves en la Universidad Autónoma de Barcelona; Vox el sábado en San Sebastián y Bilbao; y ayer Ciudadanos en la localidad guipuzcoana de Rentería. El PSOE sí denunció a través de sus canales oficiales el boicot sufrido por la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Eso sí, de boca de Sánchez no han salido palabras de condena para estos hechos.

2. Nuevas huelgas en trenes y aviones en Semana Santa: así te afectan si viajas en estas fechas. Los ciudadanos que viajen en tren y avión durante esta Semana Santa volverán a encontrarse con colas en los accesos. Los sindicatos, como sucedió también el pasado verano, han convocado una avalancha de huelgas y jornadas de paros en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Air Nostrum y Renfe, entre otras compañías e infraestructuras, para al menos los próximos 16 días, lo que amenazan con ralentizar y entorpecer tanto la salida de vacaciones como la operación retorno. Los trabajadores de seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas iniciaron ya el pasado viernes una huelga indefinida que podría extenderse hasta finales de mes si los representantes de esos empleados y la compañía, Ilunion, no llegan a un acuerdo en torno a las reinvindicaciones de los profesionales.

3. España perdería 1.200 millones de euros anuales si no hay acuerdo para el Brexit. Antes o después la salida del Reino Unido fuera de la Unión Europea -cuyo plazo máximo se acaba de extender hasta el próximo 31 de octubre- se consumará y la factura habrá que pagarla entre todos, tanto el Estado británico como sus todavía socios. Irlanda, Alemania, Holanda, Bélgica y Francia se llevarán la peor parte en el club comunitario, mientras que en las islas el Banco de Inglaterra ha llegado a advertir de hasta un 8% de caída progresiva en su Producto Interior Bruto (PIB) de 2019 a 2023 en el peor escenario, y un 7,5% más de paro. España, sin embargo, será a priori de los menos perjudicados junto a Italia. Así lo constata el propio Banco de España en un estudio sobre la cuestión. Sus economistas han hecho cálculos y prevén en cualquier caso un impacto negativo, aunque claramente a la baja según la forma en que se produjera la marcha británica.

4. Tiger Woods se proclama campeón del Masters de Augusta por quinta vez. Pocas veces se ha visto a un deportista más satisfecho por lograr una victoria. Es cierto que cualquiera que gana el Masters de Augusta se sitúa en una nube y sabe que logra algo muy grande en la historia del golf, pero la celebración de ayer de Tiger Woods en el Augusta National fue muy especial. Se le sumó además la íntima satisfacción personal de haber conseguido remontar desde el infierno más absoluto hasta la gloria total. Además, en el lugar más emotivo para él, en el club donde se dio a conocer al mundo en 1997 y en el que ya acumula cinco victorias verdes. Este Masters de 2019 se recordará por varios motivos. Por un lado, por lo atípico de su conclusión, con una última jornada adelantada por el mal tiempo que obligó a configurar partidos de tres jugadores desde dos tees de salida; por otro, por lo apretado de la clasificación, pues a falta de cuatro hoyos había cinco hombres empatados en cabeza. Pero por lo que permanecerá siempre en la memoria de los aficionados es por la quinta chaqueta verde de Woods, lograda de la manera más emotiva posible y rompiendo todo tipo de registros.

5. Washington se suma a la batalla por borrar a Colón de la memoria de EE.UU. y la embajada española calla. Hasta a la ciudad que se fundó con su nombre han llegado los ataques a su figura. Un concejal del Distrito de Columbia, capital federal de Estados Unidos, anuncia ahora que prepara una ley con la que quiere eliminar «todos los símbolos de odio y racismo en la propiedad del Distrito» y eso, según él mismo admite, incluye la plaza de Colón, o Columbus Circle, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, que alberga la terminal de tren de larga distancia. Es sólo una parte, la más reciente, de una gran campaña para borrar de EE.UU. la memoria de Cristóbal Colón, algo que ha provocado la retirada de estatuas, ataques contra las que quedan en pie y la reacción no del colectivo español sino del italiano, que ha decidido hacer de la defensa del descubridor su gran legado.

6. La extrema derecha se queda a solo dos décimas de ganar las elecciones en Finlandia. La agenda de austeridad ha pasado factura al Gobierno de coalición de centroderecha en Finlandia. Tal como pronosticaron las encuestas, y escrutado el 100% de los votos, los socialdemócratas del SDP se impusieron con un 17,7% de los votos tras veinte años sin ganar. El segundo puesto en los comicios de este país nórdico miembro de la UE y de la zona del euro, lo logró la formación ultraderechista de Verdaderos Finlandeses, a solo dos décimas, con un 17,5%, al lograr 6.812 votos menos (545.543 frente a 538.731). En tercer lugar quedaron los conservadores de Coalición Nacional (17%), que dirige el actual ministro de Finanzas, Patteri Orpo, y en cuarto los liberales de Centro (13,8%), el partido del actual primer ministro, el empresario Juha Sipilä, que dimitió el pasado 8 de marzo. El quinto y sexto lugar es para Los Verdes (11,5%) y la Izquierda (8,2%).