Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 31 de diciembre

1. La vacuna no evitará la llegada de la tercera ola, que se espera para Reyes. El inicio de la vacunación no evitará la tercera oleada de coronavirus en España. El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya daba por hecho estos días atrás el comienzo de una nueva ola y confiaba en minimizarla. A estas alturas, coinciden los expertos consultados, ya poco se puede hacer, pues el repunte de contagios que se viene observando desde hace unas semanas -ayer hubo 16.716 casos y 247 fallecidos-, sumado a las fiestas navideñas, nos llevan a una tendencia al alza que apunta que se consolidará para Reyes, incluso sin haber llegado a superar por completo la segunda ola. Hasta hace unas semanas, la previsión era que tras la Navidad hubiera un aumento de casos, pero los profesionales sanitarios confiaban en que el repunte no fuera tanto como para poder considerarse una nueva oleada. Tras el Puente de la Constitución y la Navidad, lo tienen claro: «En enero vamos a tener un drama tanto a nivel de fallecimientos como a nivel de empleo».

2. Los sondeos, el hartazgo de Iceta y la relación con ERC encumbran a Illa. Miquel Iceta ha sido durante estos años uno de los principales apoyos e interlocutores de Pedro Sánchez. Incluso en su peor momento cuando fue defenestrado del PSOE en 2016. El presidente no lo olvida. Pero su tirón electoral venía siendo cuestionado desde hace años en el seno del PSOE. Ayer se certificó que el primer secretario del PSC no será el candidato a presidir la Generalitat de Cataluña. Un puesto que ocupará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, también secretario de Organización del PSC y hombre de máxima confianza de Iceta. Illa deja así el Ministerio de Sanidad en plena pandemia del Covid y tras una cuestionada gestión durante estos nueve meses. La operación venía planeando en el mundo político y mediático de Madrid y Barcelona desde hace meses. Pero era negada por sus protagonistas.

3. La CNMV echa el resto ante la explosión en pleno Covid de los chiringuitos financieros. «Sencillamente, son estafadores». Sin rodeos, así califica la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a los llamados chiringuitos financieros, entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizados para ello. Delincuentes que encontraron en la anterior crisis el calor suficiente para desarrollarse y que han terminado por explotar en los últimos dos años; todavía más en un año como este, de crisis sanitaria y económica con multitud de familias con el agua al cuello y sin esperanza de una pronta recuperación. Las alarmas en el supervisor están disparadas ante su sencilla expansión y complicada detección a través de internet. Pero poco a poco van estrechando el cerco. Este ejercicio se ha advertido sobre 388 entidades, según datos recopilados por ABC, es decir, un 20,1% más en interanual.

4. Sánchez echa el freno de mano a la recuperación del automóvil en 2021. El año 2020 nunca se las prometió felices para el automóvil. Antes del coronavirus la patronal de los concesionarios, Faconauto, ya estimaba una caída del 3% en las matriculaciones, fruto, entre otros factores, de la incertidumbre regulatoria que rodea al sector y a las dudas sobre el porvenir de los motores diésel y gasolina. Pero la pandemia ha multiplicado por diez los malos augurios. A dos meses de fábricas y concesionarios cerrados luego se han sumado numerosas restricciones a la movilidad y al comercio. El sector espera ahora cerrar el ejercicio con solo 840.000 turismos vendidos, entre un 30 y un 35% menos. Del lado de la fabricación de vehículos, se espera un desplome del 19% este año. Y las expectativas de mejoría para 2021 se han difuminado después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se haya negado a evitar un encarecimiento masivo del precio de los coches en enero.

5. Trump complica a Biden un futuro acercamiento al régimen cubano. Estados Unidos se plantea devolver a Cuba a la lista de países patrocinadores de terrorismo, de la que salió en 2015 con el anuncio por parte de Barack Obama de normalizar las relaciones con el régimen castrista. Solo tres países son ahora miembros de ese «club»: Irán, Siria y Corea del Norte. El Departamento de Estado ha elaborado una propuesta para esa designación, según ha adelantado «The New York Times», en una decisión que complicaría los planes del próximo presidente, Joe Biden, de mejorar las relaciones con Cuba. Si se formaliza, la inclusión de Cuba en la lista sería una maniobra política de Donald Trump, al que le quedan algo menos de tres semanas en la Casa Blanca. Por un lado, minaría los planes de Biden de cambiar el rumbo de la política de mano duro con Cuba de Trump. Por otro, sería una forma de agradecer el apoyo de las comunidades cubanas y venezolanas en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

6. El Barça pone el colofón a un año de zozobra. Pone fin el Barcelona a uno de los peores años de su historia reciente, fuera de los puestos que dan acceso a la Champions League la próxima temporada y dejando en evidencia unas carencias que le obligan a deambular sumido en una decadencia creciente. El empate ante el Eibar en el Camp Nou este pasado martes fue la constatación. Una nueva imagen que fotografía la preocupante realidad de un club en crisis deportiva, económica e institucional, en el que su máxima estrella se quiere marchar. Un equipo que ha ganado menos de la mitad de los partidos disputados, lo que le lleva a presentar la puntuación más baja (68 puntos en 35 partidos de Liga en 2020) desde el 2003, bajo la tutela de Rijkaard. Una caída libre que se empezó a gestar a principio de año y que ha concatenado una serie de despropósitos.