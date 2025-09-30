Suscribete a
Moncloa personifica en el juez Peinado el 'lawfare' para desacreditar su investigación

El Gobierno busca victimizarse y promover un cuestionamiento global de la causa

La UCO constata que la asistente de Moncloa participó en tareas de la cátedra de Begoña Gómez

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez efe
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

El Gobierno ha pasado de combatir al juez Juan Carlos Peinado a tratar de valerse de su instrucción en beneficio propio. Tal como publicara este diario, Moncloa ha intentado –a varios niveles– «pararle los pies» al magistrado a cargo del 'caso Begoña Gómez' sin ... éxito. Sus quejas, verbales y por escrito, ante el Consejo General del Poder Judicial no han tenido ningún efecto y, en caso de que llegaran a prosperar en el futuro, el procedimiento administrativo se antoja tan prologando, con la interposición de los oportunos recursos, que no se resolvería nunca antes de su jubilación. Esto, porque –además– el órgano de gobierno de los jueces autorizó hace unos meses una prórroga al titular del juzgado número 41 de Madrid para que pueda seguir en activo hasta los 72 años, esto es, hasta septiembre de 2026.

