Un mercado negro en Extranjería: «La cita de asilo se compra en Facebook»

Mateo (nombre ficticio), nunca contempló conseguir una cita previa para tramitar su solicitud de asilo a través del portal del Ministerio de Política Territorial -donde se publican y se obtienen, en teoría, de forma gratuita-. Un amigo le avisó de que era prácticamente imposible y ... supone un esfuerzo estéril. «Me dijeron que existía un grupo de 'Facebook' para latinos en España donde las revenden. Me gasté 100 euros para conseguir 'la carta blanca' (documento temporal que acredita que se ha presentado una solicitud de protección internacional), y 70 euros en la renovación para poder seguir trabajando». Ciento setenta euros en total por un trámite que se ofrece a personas vulnerables solicitantes de protección internacional que se supone que es gratuita.

El caso de Mateo no solo no es especial, es alarmantemente común. El negocio de la reventa de citas para hacer trámites de extranjería es ya muy lucrativo, y continúa funcionando a pleno rendimiento a pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional, que ha realizado ya 124 detenciones a miembros de grupos dedicados a esta modalidad delictiva, tal y como indicó el Gobierno en respuesta a una pregunta escrita presentada por Sumar en el Congreso de los Diputados, a la que tuvo acceso ABC. El 'modus operandi' consiste en hackear el sistema para ocupar todas las citas disponibles y venderlas en portales como 'Milanuncios', 'Wallapop', 'Telegram' o 'Facebook'. Se venden bien. Tan bien que el precio no deja de subir, pues los trabajos o los alquileres de las personas que las compran dependen de conseguir esa cita. El problema, además del desembolso económico, es que a veces resultan ser falsas, asegura Mateo.

Noticia Relacionada La década del 'procés' y la inseguridad: «Estuvimos ensimismados, la preocupación era declarar la independencia» Elena Burés El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona subraya que combatir la delincuencia requiere el equilibrio entre presencia policial, coordinación entre Cuerpos, legislación adecuada y conciencia ciudadana

Abogados de extranjería denuncian que esta situación es «descorazonadora», porque no solo afecta a personas intentando comenzar un proceso de regularización, también a los que a pesar de las trabas, logran llegar hasta el final. Tras conseguir una resolución favorable en un permiso de residencia, se topan con que no lo pueden disfrutar del todo hasta que no reciben su Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE) que, a su vez, tampoco conseguirán si no obtienen una cita de huellas. Las más codiciadas en internet. Sin ese trámite, estas personas no pueden salir del país, ni obtener una tarjeta de crédito. Su vida se paraliza. Ahí entra el negocio de la desesperación. «Le he dicho a un cliente mío que se olvide de volver a su país por Navidad, porque para entonces lo más probable es que todavía no haya conseguido el TIE», denuncia uno de los abogados consultados por este periódico.

Hasta 400 euros

«Conozco casos de personas que han llegado a pagar 200 y 400 euros», denuncia Vicente Marín, un conocido abogado que tiene un portal en internet sobre trámites de extranjería con millones de visitas al año. «Ahora me topo con que los delincuentes utilizan fotos mías que sacan de mi web como gancho para vender citas», asegura. Marín recibe llamadas de extranjeros que le preguntan si puede conseguirles la ansiada cita de huellas, nada más lejos de la realidad, muchos despachos como el suyo han tenido que retirar ese servicio de su catálogo conscientes de la dificultad que supone realizar ese trámite.

Otros, sin embargo, recurren a métodos cada vez más complicados para asegurar esa cita. Mireia Costa, abogada y presidenta de la Asociación de Extranjeristas Holis, avisa a todos sus empleados de que se conecten al portal del ministerio a las 15.00 de la tarde el día que se publican citas. Si consiguen una entre las ocho personas que son, es motivo de celebración. Algo que sucede cada vez menos porque, como explica la letrada, la Policía ha implantado un sistema que capa los dispositivos que detecta que entran frecuentemente a la página web rastreando las IP (número que identifica dispositivos en una red) en un intento de torpedear el trabajo de los hackers. Pero esta solución surte poco efecto contra los locutorios donde estos delincuentes se instalan para llevar a cabo esta operación. Sin embargo, a quienes sí perjudica es a los despachos como el de Costa, que acceden constantemente al sistema en busca de las ansiadas citas. Ellos son los que se quedan fuera, lo cual les ha llevado a elucubrar soluciones cada vez mas creativas para sortear el sistema.

«Intentamos acceder a través de otros teléfonos u otros dispositivos. Les pedimos a la asociación de alcohólicos anónimos que hay debajo de nuestro despacho que nos prestara sus ordenadores para entrar, porque a la hora a la que se publican citas ellos no suelen estar. Y funcionó, pero lo hemos hecho tanto que ya nos han capado esos ordenadores también. Entramos con las pestañas de internet en modo oculto. Cada vez que viene un hijo, un primo, un sobrino... le pido que vengan al despacho para intentar entrar en el sistema con su móvil. Damos direcciones de correo distintas o me bajo a la tienda de al lado a intentar entrar desde ahí». No son esfuerzos en vano, pero nada resulta más sencillo y eficiente para garantizar una cita que acudir a los propios hackers.

Ante la falta de soluciones, otro abogado confiesa que ha terminado contratando a un pakistaní que le cobra 20 o 30 euros por cita conseguida, «así al menos descanso». Costa se ha reunido en varias ocasiones con representantes de la Policía Nacional a los que reconoce y agradece su interés y su preocupación compartida por acabar con esta situación que genera tanto desasosiego entre los extranjeros. También se ha reunido junto con representantes del sector de la extranjería con distintos actores institucionales a los que han trasladado distintas posibles soluciones, como que la cita de huellas se otorgue automáticamente una vez resuelto el expediente o recuperar gradualmente el trato presencial y por turno.