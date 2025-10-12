Suscribete a
ABC Premium

Un mercado negro en Extranjería: «La cita de asilo se compra en Facebook»

Este sistema paralelo de citas previas perdura a pesar de los esfuerzos de la Policía. Abogados denuncian que conseguir una cita gratuita es prácticamente imposible

La misteriosa 'Academia de puteros' que se anuncia en Asturias: «¡Abrimos muy pronto!»

Colas en la oficina de Extranjería de la calle Pradillo en 2024
Colas en la oficina de Extranjería de la calle Pradillo en 2024 isabel permuy
Inés Ruiz-Jiménez

Inés Ruiz-Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mateo (nombre ficticio), nunca contempló conseguir una cita previa para tramitar su solicitud de asilo a través del portal del Ministerio de Política Territorial -donde se publican y se obtienen, en teoría, de forma gratuita-. Un amigo le avisó de que era prácticamente imposible y ... supone un esfuerzo estéril. «Me dijeron que existía un grupo de 'Facebook' para latinos en España donde las revenden. Me gasté 100 euros para conseguir 'la carta blanca' (documento temporal que acredita que se ha presentado una solicitud de protección internacional), y 70 euros en la renovación para poder seguir trabajando». Ciento setenta euros en total por un trámite que se ofrece a personas vulnerables solicitantes de protección internacional que se supone que es gratuita.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app