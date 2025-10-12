Suscribete a
ALBERT BATLLE

La década del 'procés' y la inseguridad: «Estuvimos ensimismados, la preocupación era declarar la independencia»

El teniente de alcalde de Barcelona apunta que combatir la delincuencia requiere el equilibrio entre presencia policial, coordinación entre Cuerpos, legislación adecuada y conciencia ciudadana

El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, tras la entrevista con ABC
El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, tras la entrevista con ABC INÉS BAUCELLS

Elena Burés y Àlex Gubern

Barcelona

Albert Batlle (Barcelona, 1953) fue director general de la Policía en Cataluña entre junio de 2014 y julio de 2017. Cargo que abandonó en vísperas del 1-O. Tras ejercer como secretario de Servicios Penitenciarios y director adjunto de la Oficina Antifraude, en 2019 ... tras integrarse en Units por Avançar y ser elegido concejal, fue nombrado teniente de alcalde de Seguridad, puesto que sigue ostentando en la actualidad. De los años del 'procés', Batlle lamenta ahora, en una entrevista con ABC, que fue una época de «mirarse de reojo por razones que nada tenían que ver con la lucha contra la delincuencia», y recuerda: «Estábamos todos ensimismados con otras historias, la preocupación fundamental era proclamar la independencia».

