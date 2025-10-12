La década del 'procés' y la inseguridad: «Estuvimos ensimismados, la preocupación era declarar la independencia»

Albert Batlle (Barcelona, 1953) fue director general de la Policía en Cataluña entre junio de 2014 y julio de 2017. Cargo que abandonó en vísperas del 1-O. Tras ejercer como secretario de Servicios Penitenciarios y director adjunto de la Oficina Antifraude, en 2019 ... tras integrarse en Units por Avançar y ser elegido concejal, fue nombrado teniente de alcalde de Seguridad, puesto que sigue ostentando en la actualidad. De los años del 'procés', Batlle lamenta ahora, en una entrevista con ABC, que fue una época de «mirarse de reojo por razones que nada tenían que ver con la lucha contra la delincuencia», y recuerda: «Estábamos todos ensimismados con otras historias, la preocupación fundamental era proclamar la independencia».

–Los delitos descienden en Barcelona pero, según la última encuesta municipal, persiste la sensación de inseguridad.

–Debemos ser conscientes de que la seguridad objetiva no existe. Es decir, puedes tener unos datos que reflejan que baja la delincuencia, pero luego está la percepción. A una persona que le acaban de robar la cartera, no le expliques que han bajado los delitos. Por tanto, debemos ser conscientes de que es una variable con la que debemos trabajar. En cuestiones de seguridad, lo último que se debe hacer es sacar pecho. Por tanto, creo que debemos hacer cierta abstracción y centrarnos en crear instrumentos para mejorarla.

–¿Cómo?

Primero, un correcto dimensionamiento de los cuerpos policiales, de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana, e incrementar también la colaboración entre Cuerpos, que es algo en lo que insisto mucho. Porque hay cuestiones, como Extranjería y Crimen Organizado que, o vas de la mano de la Policía Nacional y la Guardia Civil, o estás vendido. Por ejemplo, el punto más crítico desde el punto de vista de actividad delictiva en tráfico de drogas, que es el Puerto, allí es competente la Guardia Civil, y debemos dar todo el apoyo a sus acciones para mejorar una tema que es absolutamente esencial.

–También con los órganos judiciales.

–Hay un punto de inflexión importante en los últimos años [tras el 'procés'], que es la colaboración con la Fiscalía y con la judicatura. No creo que haya ningún ayuntamiento de España que tenga una relación tan estrecha y continuada. Nosotros nos vemos continuamente. Es más, hemos creado una unidad adscrita de la Guardia Urbana a la Fiscalía de Barcelona. Esto es una idea de la fiscal provincial, Neus Pujol, que ya estamos desarrollando. La relación con la juez decana de Barcelona también es extraordinaria, y la coordinación interadministrativa es buena. Con el Departamento de Justicia tenemos una muy buena relación.

–¿El plan de choque contra la multirreincidencia ha dado ya sus frutos?

Hemos hecho unas modificaciones del Código Penal que debemos ver qué resultados dan, porque hace tres años que están en marcha y aún no se ve el resultado. Si la modificación normativa no da resultados, exigiremos a los grupos parlamentarios más modificaciones. Ahora hay una proposición de Junts per Catalunya que se admitió a trámite, con la que estamos de acuerdo, porque recoge muchas de las cosas que desde el Ayuntamiento hemos dicho que deberían avanzar. En las reuniones con el ministro de Justicia [Félix Bolaños] y los grupos parlamentarios, hemos manifestado que desde Barcelona apretaremos para acabar con la sensación de impunidad que la ciudadanía tiene respecto al tema delictivo.

–¿El refuerzo judicial sigue siendo insuficiente?

–La 'Justicia rápida' a veces parece un chiste. Con la apertura de nuevos juzgados debemos estar pendientes de los resultados de la modificación de la planta judicial. Nos hacen falta más juzgados, probablemente más jueces, y hay que dotar a la Fiscalía de todos los instrumentos para que puedan ejercer su función acusatoria en defensa del interés público. Nosotros acabamos en el momento de la detención de una persona, y a partir de ahí las leyes no las hacemos nosotros, ni ponemos las fechas de los juicios. Esto es un impedimento, pero no dejaremos de apretar. Lo haremos independientemente de quién gobierne.

–¿Cómo afecta el crecimiento de la ciudad a la seguridad?

–Barcelona tiene 120.000 habitantes más que hace diez años y no hemos ajustado el conjunto de los servicios públicos a esta realidad. Uno de nuestros proyectos estrella hasta final de año es la aprobación de la ordenanza de civismo. Se aprobó inicialmente hace unos meses, se acabó el plazo de alegaciones este mes, y ahora estamos estudiando todas las presentadas. Queríamos llevarla al pleno en noviembre, pero probablemente la hagamos en diciembre, porque se han presentado muchas alegaciones.

–¿Qué busca la ordenanza?

–Tiene un impacto en la aplicación de las normas, porque los turistas a veces vienen a hacer lo que no harían en sus ciudades. Hay que gestionar la convivencia con respeto, y esto también refleja la presión demográfica de Barcelona: apenas 100 km² y 1.750.000 habitantes. Madrid tiene un término municipal cinco veces más grande que el área metropolitana de Barcelona, por lo que las comparaciones siempre deben considerar el territorio. Aquí la concentración de problemas sociales se da en el núcleo histórico [Ciutat Vella], no hay periferias amplias como en otras ciudades.

–Uno de los grandes retos es combatir el narcotráfico.

–Hemos decidido ser contundentes en la lucha contra el comercio criminal de drogas, pero somos conscientes de que existe y debemos manejarlo. Esto liga con la colaboración que tenemos con los cuerpos policiales más allá de nuestras fronteras para combatirlo. He declarado la guerra contra los clubes cannábicos. Es un tipo de actividad que Barcelona no quiere. La normativa es compleja, nuestro sistema es garantista y debe pasar por muchos filtros, pero también hemos creado conciencia ciudadana de que esto debe acabarse.

–Volviendo a la percepción de inseguridad, ¿cómo se combate?

–Cuando hay problemas concretos, en determinadas zonas, analizamos la situación con comerciantes y asociaciones. La Policía y los mandos están formados y son capaces de interactuar de manera empática con la ciudadanía. Lo que no ayuda es la autoorganización de la seguridad, que es un disparate. Las patrullas cívicas, organizadas sin control, son un riesgo enorme, y pueden convertirse en puerta de entrada a las mafias.

–¿Las redes sociales impactan en esa percepción?

–Ves un vídeo y parece que eso pasa en la ciudad de Barcelona, cuando no es así o no es tan frecuente. Efectivamente, pasa mucho. Debo decir que hundir la reputación es una técnica comercial muy extendida en todos los ámbitos. Nosotros lo denunciamos: un intento de hundir la reputación de Barcelona. Imágenes que no se corresponden con la ciudad, exagerando cualquier incidente. Está claro que también la 'década prodigiosa' [ironiza, en alusión al 'procés'] creó una imagen de que Barcelona se quemaba, aunque no era cierto.

–¿La seguridad estaba entonces en un segundo plano?

–Durante esos años nos mirábamos de reojo por razones que no tenían nada que ver con la lucha contra la delincuencia, pero como estábamos todos ensimismados con otras historias...durante diez años renunciamos un poco a todo. Porque la preocupación fundamental era proclamar la independencia. Es más, incluso la presión en la calle que tuvimos estaba absolutamente dominada por este tema [las protestas tras la condena del 1-O].

–Un mando de los Mossos alertó, hace ya años, que Cataluña «exporta marihuana e importa crimen organizado». El pasado julio, un individuo, relacionado con la mafia de los Balcanes, ejecutado en el centro de Barcelona.

–Partimos de la base que no tenemos fronteras, tenemos mucho turismo y es muy complicado que nos llame la atención ver a un ciudadano que pueda formar parte de una mafia de un país de Europa. ¿Qué hacemos con esta problemática? De momento la buena noticia es que [sucesos como ese] son la excepcionalidad. Lo preocupante sería que fuese la norma. Pero es una cuestión que nos interpela y debemos estar alerta porque tenemos fronteras abiertas, un puerto de entrada y salía de mercancías y, por tanto, no puedes examinar cada contenedor que entra en Barcelona.

–¿Qué imagen tienen los turistas de la ciudad?

–Vienen a Barcelona y quieren volver. Los guías turísticos autóctonos son nuestro mejor indicador y nos confirman que la percepción de la ciudad es positiva. Algo que nos reconocen también los cónsules acreditados en Barcelona.

–¿Sobre qué pilares pivota la seguridad?

–Es un equilibrio entre presencia policial, coordinación entre Cuerpos, legislación adecuada y conciencia ciudadana. No es sólo poner policías en todas las esquinas; es entender el carácter social de la seguridad. La seguridad es una política progresista, vinculada a la protección de los más desprotegidos y a la rehabilitación, como aprendí en política penitenciaria. Debemos estar atentos a explosiones de violencia en barrios populares y asegurar que la ciudad siga siendo segura y habitable para todos.