Mazón se declara víctima de «bulos» y atribuye a los técnicos la tarea de avisar a la población por la dana

Vestido de traje y corbata, con una carpeta repleta de folios y gafas para facilitar la lectura, el todavía presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso por la dana dispuesto a defenderse de ... un festival de ataques. En un clima tenso, entre constantes descalificativos e interrupciones, el dirigente popular ha tratado de repartir culpas y de limitar al mínimo su responsabilidad en una tragedia que se cobró 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia el 29 de octubre del 2024.

Durante algo más de tres horas, Mazón ha reiterado sus condolencias a las víctimas de la dana cada vez que algún diputado las mencionaba, pero, más allá de reiterar que ha asumido la máxima responsabilidad política al dimitir como presidente autonómico —no así como diputado—, el dirigente popular ha esquivado la autocrítica y ha defendido que el mayor problema de aquella jornada fue la falta de información de la que dispuso el Gobierno regional para afrontar la catástrofe que se avecinaba.

A Mazón se le echa en cara que aquel día, a pesar de que la Aemet había elevado a nivel rojo la previsión meteorológica a las siete y media de la mañana, decidió mantener su agenda y no apareció por el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) hasta las 20:28. Antes estuvo comiendo en un céntrico restaurante valenciano, El Ventorro, con la periodista Maribel Vilaplana, en un encuentro que se alargó durante horas y sobre el que se ha escrito mucho. El 'president', en la sala Prim del Congreso, citado en la comisión de investigación por la dana, ha garantizado que durante ese almuerzo y la sobremesa que lo siguió se mantuvo informado en todo momento y en contacto, entre otras personas, con la entonces consejera responsable de Emergencias, Salomé Pradas.

