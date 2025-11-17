Mazón se declara víctima de «bulos» y atribuye a los técnicos la tarea de avisar a la población por la dana

Suscribete a
Comisión de investigación

Dice que no habría cambiado «nada» si hubiese llegado «antes» al Cecopi, niega que se mantuviese ajeno a la tragedia y asevera que la mayoría de muertes se habrían evitado con obras y sistemas de alerta temprana en el barranco del Poyo

Familiares de las víctimas de la dana protestan a las puertas del Congreso antes de la comparecencia de Mazón Jaime García
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Madrid

Vestido de traje y corbata, con una carpeta repleta de folios y gafas para facilitar la lectura, el todavía presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso por la dana dispuesto a defenderse de ... un festival de ataques. En un clima tenso, entre constantes descalificativos e interrupciones, el dirigente popular ha tratado de repartir culpas y de limitar al mínimo su responsabilidad en una tragedia que se cobró 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia el 29 de octubre del 2024.

