Las víctimas de la dana expresan en el Congreso su «cabreo monumental» con Mazón y Sánchez

La voz de las víctimas de la fatídica dana, que se cobró la vida de 229 personas en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y una en Andalucía el 29 de octubre del año 2024, llega por segundo día consecutivo al Congreso de ... los Diputados, que esta semana acoge las tres primeras jornadas de la comisión de investigación de la riada, centradas, precisamente, en las 237 personas —229 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y una en Andalucía— que perdieron su vida aquel fatídico 29 de octubre, sus familiares y el resto de damnificados.

Al contrario que el martes, cuando los comparecientes eximieron de toda responsabilidad al Ejecutivo central, poniendo únicamente el foco en la administración autonómica que es la que, dijeron, ostenta las competencias en materia de protección civil y gestión de emergencias, en esta ocasión sí que ha habido dos señalados por las víctimas: el presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, pero también el del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. A ambos les acusan de falta de coordinación tanto el día de la tragedia como los inmediatamente posteriores a la misma. «Entre unos y otros, no llegó», ha denunciado Christian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados por la DANA de L'Horta Sud —zona zero de la tragedia—, primero en comparecer este miércoles.

Ataviado con una camiseta con el mensaje '229 muertos. 0 fallecidos. Valencia no olvida', Lesaec ha acudido a la Cámara Baja, en primer lugar, para manifestar el «cabreo monumental» con Mazón y Sánchez que tienen tanto él como las 630 víctimas, familiares y damnificados a los que representa, y en segundo, para ponerle una serie de «deberes» de cara a futuras riadas a todos los partidos políticos sin excepción, a los que ha pedido que se olviden de sus siglas y tengan visión de Estado «porque las familias de los fallecidos se lo merecen».

