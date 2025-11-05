Suscribete a
cOMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Las víctimas de la dana expresan en el Congreso su «cabreo monumental» con Mazón y Sánchez

Acusan a los Gobiernos central y autonómico de falta de coordinación, y lamentan que si las alertas hubieran llegado antes, «un buen número de vidas se hubieran salvado»

Christian Lesaec, presidente de la Asociación de damnificados de la DANA de L'Horta Sud, comparece en la segunda jornada de la comisión de investigación de la fatídica riada en el Congreso
Patricia Romero

Madrid

La voz de las víctimas de la fatídica dana, que se cobró la vida de 229 personas en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y una en Andalucía el 29 de octubre del año 2024, llega por segundo día consecutivo al Congreso de ... los Diputados, que esta semana acoge las tres primeras jornadas de la comisión de investigación de la riada, centradas, precisamente, en las 237 personas —229 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y una en Andalucía— que perdieron su vida aquel fatídico 29 de octubre, sus familiares y el resto de damnificados.

