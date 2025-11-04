Mazón preside su primer Pleno del Consell en funciones tras su dimisión

El presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha encabezado el Pleno del Consell que ha tenido lugar este martes en la Ciudad de La Luz en Alicante, tan sólo un día después de anunciar su decisión de abandonar el cargo y ... registrar la renuncia de manera oficial en las Cortes Valencianas.

Durante la reunión plenaria del ejecutivo se ha hecho efectiva la marcha del vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Francisco José Gan Pampols, decisión comunicada semanas atrás después de considerar que estaba encarrilada la labor de reconstrucción por la dana y antes de conocerse la dimisión de Mazón.

En paralelo, la junta de portavoz de las Cortes Valencianas ha decidido que no se celebrarán más plenos hasta el debate de investidura del nuevo 'president' de la Generalitat. De acuerdo con el artículo 145 del reglamento de la cámara autonómica, al que ha aludido el síndic de Vox, José Mª Llanos, «mientras la cámara no haya elegido presidente, no se podrán incluir en el orden del día otros asuntos, salvo que razones extraordinarias y de urgente necesidad, acordadas por la Mesa y la Junta de Síndics, lo aconsejaran».

No obstante, ha precisado que durante este periodo sí que se mantienen las comisiones parlamentarias, entre ellas la de investigación de la dana, y la labor de presentación de iniciativas. Pero el resto de la actividad, ha señalado Llanos, «se paraliza hasta el debate de investidura».

Precisamente, este mismo martes, tras la renuncia de Carlos Mazón registrada en las Cortes este lunes, se ha iniciado el plazo de 12 días para que los grupos parlamentarios presenten ante la Mesa las propuestas de candidatos.

Según establece el artículo 143 del reglamento, una vez transcurrido este plazo, «la presidencia de Les Corts, oída la Junta de Síndics, fijará la fecha de celebración del Pleno de investidura entre los tres y los siete días siguientes a la finalización del mismo, proponiendo como candidato o candidata a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los grupos políticos».