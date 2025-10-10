Marlaska da una medalla pensionada sólo al jefe de escoltas que sacó a Sánchez de Paiporta

Mal ambiente en el grupo de escoltas de la Policía Nacional que protegen al presidente del Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha otorgado al inspector al mando de la cápsula de seguridad de Pedro Sánchez la Cruz al Mérito Policial con ... distintivo rojo, una condecoración que lleva aparejada una pensión vitalicia equivalente al 10% del salario, pero el resto del equipo la ha recibido con distintivo blanco, la que no es pensionada.

Marlaska entregó las condecoraciones el pasado 2 de octubre, con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, y en este caso fue para premiar al equipo de escoltas que protegió a Pedro Sánchez durante su accidentada visita a Paiporta, tras la terrible Dana que dejó más de 200 muertos.

El 3 de noviembre del 2024, el Rey Felipe, Pedro Sánchez y Carlos Mazón visitaron una de las localidades más afectadas por terribles las lluvias torrenciales. El equipo de escoltas detectó enseguida que podía haber importantes problemas de seguridad.

Los vecinos estaban indignados y, según fuentes policiales, también había grupos ultras. Se produjeron lanzamientos de objetos, como el famoso palo que interceptó uno de los escoltas con su escudo. Otro tuvo que desplegar el maletín antibalas mientras la cápsula de seguridad sacaba al presidente de la zona de riesgo para evitar males mayores. Los agresores golpearon los vehículos de la escolta y llegaron a romper uno de los vidrios y causaron algunos daños en la carrocería. Hubo tres detenidos.

Sólo al jefe

Llegado el momento de las condecoraciones, Interior ha considerado que sólo el inspector jefe de la escolta merece la Cruz con distintivo rojo, pese a que todo el equipo corrió el mismo riesgo e hizo el mismo trabajo en la evacuación. Según fuentes consultadas por ABC, el jefe de la cápsula aportó un parte de lesiones que ha sido tomado en cuenta para la condecoración, mientras que sus subordinados, cuya integridad física también estuvo en riesgo -sufrieron lesiones y golpes-, se han tenido que conformar con la blanca.

Fuentes policiales manifiestan a ABC su malestar por esta «manera muy desigual de reconocer el esfuerzo y el riesgo asumido por estos profesionales». Añaden que entre los agentes hay varios que afrontaron «situaciones de peligro aún mayores» que el jefe del equipo. Hay un «profundo malestar y sentimiento de agravio comparativo» dentro de la comisaría de Presidencia del Gobierno y, especialmente, entre el grupo de escoltas del presidente.

«Uso discrecional y arbitrario» e «injusticia» son otros calificativos que hacen fuentes policiales, que denuncian el hecho de que se premie a «cargos jerárquicos por encima del verdadero mérito profesional y del sacrificio real en el servicio». «Se reconocen los despachos y no la calle», añaden, porque «los agentes que estuvieron a pie de obra, en el barro, en riesgo real y directo, no han recibido un trato justo ni proporcional a su entrega, han quedado invisibilizados».

Alertan de que esto «desmotiva a toda una unidad que día tras día protege al presidente en condiciones muy exigentes». Y es que informan de que varios miembros «de la cúpula de la Jefatura» han sido condecorados «pese a no haber participado directamente en las labores de rescate y auxilio». El Ministerio del Interior declinó pronunciarse sobre la diferencia en las condecoraciones.

La seguridad del jefe del Ejecutivo se compone de tres niveles. El primero es la denominada cápsula del presidente, la que actuó en Paiporta. Son los escoltas que están al lado de Pedro Sánchez en sus desplazamientos. El equipo habitual se compone de ocho hombres repartidos en dos o tres coches, incluido el del propio presidente, lo que incluye a los conductores.

Como narró ABC hace ya dos años, esta cápsula fue reforzada con un nuevo turno de agentes, lo que provocó que se le viera rodeado de más escoltas. Se hizo al comprobar un creciente rechazo en las calles hacia la figura del jefe del Ejecutivo que tuvo su culmen en el citado suceso de Paiporta. Los miembros del primer anillo de seguridad son los encargados de poner a salvo al presidente del Gobierno mientras que los otros dos anillos perimetrales tratan de neutralizar al o a los agresores.

Las decisiones en esta materia corren a cargo de la directora general del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, la comisaria principal María Marcos. De ella depende «definir, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar el Plan General de Seguridad del Complejo de La Moncloa y los Planes Integrales de Seguridad tanto permanentes como especiales, que haya que establecer al presidente del Gobierno y familia».