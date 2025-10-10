Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

Marlaska da una medalla pensionada sólo al jefe de escoltas que sacó a Sánchez de Paiporta

Interior le ha entregado la Cruz al Mérito Policial roja, pero al resto del equipo la blanca, sin pensión

Marlaska pide comparecer por los fondos reservados

La cápsula de seguridad se tuvo que parapetar alrededor del presidente en su visita a Paiporta
La cápsula de seguridad se tuvo que parapetar alrededor del presidente en su visita a Paiporta ep
Javier Chicote

Javier Chicote

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mal ambiente en el grupo de escoltas de la Policía Nacional que protegen al presidente del Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha otorgado al inspector al mando de la cápsula de seguridad de Pedro Sánchez la Cruz al Mérito Policial con ... distintivo rojo, una condecoración que lleva aparejada una pensión vitalicia equivalente al 10% del salario, pero el resto del equipo la ha recibido con distintivo blanco, la que no es pensionada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app