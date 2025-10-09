Marlaska pide comparecer por los fondos reservados y deja en evidencia a Robles y Albares

Suscribete a
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados
Ana Sánchez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitó este miércoles comparecer a petición propia ante la comisión de control de los gastos reservados del Congreso para rendir cuentas sobre el uso de estos fondos. El movimiento se produce después de que ABC publicara este domingo ... que ninguno de los tres ministros que cuentan con este partida -Exteriores y Defensa además de Interior- han solicitado acudir al Congreso a dar estas explicaciones desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, a pesar de que la ley les obliga a rendir cuentas y todos los gobiernos anteriores lo hicieron.

