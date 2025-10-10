Jupol denuncia el «agravio» en la concesión de una medalla pensionada al jefe de escoltas que sacó a Sánchez de Paiporta

La entrega de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo al inspector al mando de la cápsula de seguridad de Pedro Sánchez en Paiporta desvelada este viernes por ABC ha provocado un gran malestar en la cápsula de seguridad de Moncloa y en ... Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional. La razón es la desigualdad en la condecoración: el resto del equipo la recibió con distintivo blanco, la que no es pensionada.

Por ello, Jupol ha denunciado el «agravio» que han sufrido los demás participantes en el dispositivo ya que también llevaron a cabo «su labor en condiciones muy complicadas, poniendo en riesgo su integridad física y sufriendo incluso lesiones y golpes durante la evacuación». Han criticado que el Ministerio del Interior ha decidido reconocer «de manera muy desigual el esfuerzo y el riesgo asumido por estos profesionales».

Marlaska entregó las condecoraciones el pasado 2 de octubre, con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, y en este caso fue para premiar al equipo de escoltas que protegió a Pedro Sánchez durante su accidentada visita a Paiporta, tras la terrible Dana que dejó más de 200 muertos.

«El resto de los agentes que participaron en la misma operación, muchos de los cuales afrontaron situaciones de peligro aún mayores, se han tenido que conformar con una Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, que carece de cualquier compensación económica», han criticado.

Para el sindicato, según han difundido mediante un comunicado, «se trata de un nuevo ejemplo del uso discrecional y arbitrario que se hace de las condecoraciones en la Policía Nacional, premiando cargos jerárquicos por encima del verdadero mérito profesional y del sacrificio real en el servicio»

Finalmente, han exigido que el ministerio liderado por Fernando Grande-Marlaska «revise los criterios de concesión de condecoraciones para que se basen únicamente en el mérito, el riesgo asumido y el servicio prestado, y no en el cargo que se ocupa». «La dignidad y el reconocimiento de los agentes no pueden depender de decisiones políticas ni de favoritismos jerárquicos», han sentenciado.