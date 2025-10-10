Suscribete a
ABC Premium

Jupol denuncia el «agravio» en la concesión de una medalla pensionada al jefe de escoltas que sacó a Sánchez de Paiporta

El sindicato policial critica la manera «injusta» de conceder la condecoración como ha desvelado ABC

Marlaska da una medalla pensionada sólo al jefe de escoltas que sacó a Sánchez de Paiporta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a una zona afectada por la dana
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a una zona afectada por la dana

Carlos Mullor

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La entrega de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo al inspector al mando de la cápsula de seguridad de Pedro Sánchez en Paiporta desvelada este viernes por ABC ha provocado un gran malestar en la cápsula de seguridad de Moncloa y en ... Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional. La razón es la desigualdad en la condecoración: el resto del equipo la recibió con distintivo blanco, la que no es pensionada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app