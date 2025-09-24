Suscribete a
El renacer de la fábrica de Clesa apuntala la Ciudad de la Salud en Fuencarral

La transformación del edificio en un centro de innovación complementará el gran proyecto en torno al Hospital de La Paz

El Ayuntamiento de Madrid ya ha dado luz verde a la licencia de obras, que comenzarán este otoño

Recreación del exterior del edificio donde se encontraba la fábrica de Clesa una vez concluyan las obras
Recreación del exterior del edificio donde se encontraba la fábrica de Clesa una vez concluyan las obras AYUNTAMIENTO
Amina Ould

La futura Ciudad de la Salud contará, para antes de que se le dé luz verde definitiva en 2032, con un equipamiento fundamental para impulsar un proyecto biosanitario único en Europa. Se trata de un centro de innovación e investigación en ciencias de la vida ... que se situará en las instalaciones de la antigua fábrica de Clesa, abandonada durante más de una década y actualmente en una situación de deterioro. El renacer que le espera a este histórico complejo de cerca de 18.000 metros cuadrados actuará como impulsor de un ecosistema científico que gira en torno a la gran obra que ya avanza próxima al Hospital de La Paz. El Ayuntamiento de Madrid ya ha concedido la licencia de obras que permitirá la ejecución de esta reforma, que se espera que se inaugure a lo largo de la segunda mitad de 2027.

