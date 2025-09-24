El renacer de la fábrica de Clesa apuntala la Ciudad de la Salud en Fuencarral

La futura Ciudad de la Salud contará, para antes de que se le dé luz verde definitiva en 2032, con un equipamiento fundamental para impulsar un proyecto biosanitario único en Europa. Se trata de un centro de innovación e investigación en ciencias de la vida ... que se situará en las instalaciones de la antigua fábrica de Clesa, abandonada durante más de una década y actualmente en una situación de deterioro. El renacer que le espera a este histórico complejo de cerca de 18.000 metros cuadrados actuará como impulsor de un ecosistema científico que gira en torno a la gran obra que ya avanza próxima al Hospital de La Paz. El Ayuntamiento de Madrid ya ha concedido la licencia de obras que permitirá la ejecución de esta reforma, que se espera que se inaugure a lo largo de la segunda mitad de 2027.

El diáfano edificio en el que hasta hace poco más de una década se encontraba una de las principales centrales lácteas del país es hoy un espacio deprimente fruto de 13 años de abandono. Las consecuencias del quiebre de la empresa se aprecian en las paredes desgastas, en las humedades y en un suelo lleno de baches. Sin embargo, esto será así por poco tiempo más. De manera inminente, Kadans Science Parnet comenzará a trabajar para transformar la factoría en unas estancias destinadas a la investigación, el desarrollo y la innovación en materia biomédica, pero también contará con actividades culturales y zonas verdes para el disfrute de los vecinos.

Después Antes Antes y después de las obras en el interior de la nave de la fábrica de Clesa DE SAN BERNARDO

Así lo anunció ayer el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en una visita a este polígono, que recorrió junto al concejal del distrito de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez-Páramo, así como con Steijn Ribbens, director de inversión y miembro del consejo de Kadans; Miguel Muñoz, director de Kadans Science España; y el arquitecto Carlos Rubio.

El proyecto, basado en una colaboración público-privada, transformará «no solo el barrio, sino también la ciudad de Madrid», destacó Carabante. La propuesta fue seleccionada en el concurso internacional Reinventing Cities de 2019, y en virtud del cual la empresa contará con la concesión de la parcela de la fábrica por 75 años, con un canon anual sobre un porcentaje de su facturación.

Rehabilitación integral

El pasado mes de febrero, y gracias a la presión del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y la de la plataforma Liebre por Gato-Salvar Clesa para la ciudadanía, que integraba asociaciones vecinales y patrimonialistas y la Fundación Alejandro de la Sota –arquitecto de este complejo–, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid declaró Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, la antigua factoría. Con ello, se completó el proceso para garantizar el blindaje del patrimonio de este edificio que había arrancado previamente el Ayuntamiento de Madrid mediante su inclusión en el Catálogo de Edificios Protegidos.

Así, y con todos los retos que supone esta catalogación especial, se rehabilitará completamente el complejo, que va a renacer bajo el nombre de Clesa Innovation Center. Se llevará a cabo el acondicionamiento, ampliación y reestructuración para adaptarlo a su nuevo uso.

«La declaración como BIC añade un elemento de protección adicional a la edificio que hace aún más complejo adaptarlo al uso que pretendemos darle. Fruto de un poco de trabajo de todo el equipo técnico, del equipo de arquitectura de Carlos Rubio y la ingeniería que ha acompañado al proyecto, y con la ayuda de los técnicos de Desarrollo Urbano, hemos conseguido una fórmula que aúna la finalidad que nos da el edificio con la protección del patrimonio arquitectónico», explicó Muñoz, director de la empresa que se encargará de la transformación de la antigua fábrica de Clesa.

M-607 FUENCARRAL MIRASIERRA Fábrica CLESA Avenida Cardenal Herrera Oria, 67 Hospital Ramón y Cajal M-30 Av. de la Ilustración Hospital La Paz Fuente: Elaboración propia / ABC M-607 FUENCARRAL MIRASIERRA Fábrica CLESA Avenida Cardenal Herrera Oria, 67 Hospital Ramón y Cajal M-30 Av. de la Ilustración Hospital La Paz Fuente: Elaboración propia / ABC

La esencia de la fábrica se deberá mantener elementos más representativos como la estructura original, la configuración interior de las dos naves principales, la volumetría, las fachadas principales y la escalera.

Todo esto se pondrá en marcha sobre una parcela de 17.095 metros cuadrados de superficie y tendrá una edificabilidad de 18.000. Contará con más de 9.500 metros cuadrados dedicados al centro de I+D de biomedicina, 1.600 metros cuadrados en los que se ubicará el centro de congresos, 800 metros cuadrados de centro cultural, 800 metros cuadrados reservados a un espacio de 'coworking' y 1.500 metros cuadrados de zonas comunes y áreas de restauración. Cuenta con una inversión prevista de más de 35 millones de euros.

Así, los espacios que originalmente se dedicaron a la producción industrial serán destinados a estos usos del espacio cultural, exposiciones y congresos. El resto, que eran oficinas y espacios de laboratorio de la fábrica, se destinará a estancias de trabajo y laboratorios para los científicos. El objetivo de esta reforma, señaló Muñoz, es crear una comunidad de intercambio de conocimiento con investigadores y empresas que se dedican a la investigación en el área de las ciencias de la vida como al biotecnología, la biomedicina. Esto permitirá unir los avances del mundo académico con el sector privado y la administración pública. «Los tres pilares fundamentales sobre los que se asienta cualquier proyecto de innovación», declaró.

Sin embargo, tampoco olvidan lo significativo que resulta este edificio para el barrio. «Siempre ha sido un elemento icónico y la puerta de entrada a Valverde. Por ello, queremos acercarlo a la ciudadanía y al público general, para lo que vamos a desarrollar un centro cultural en estos espacios», detalló.

La renovación y puesta en valor de todo el entorno se hará visible mediante la reducción del tamaño del terreno de la fábrica, la configuración de una gran zona verde, la mejora de la conexión en la red de transportes y Cercanías, habrá nuevos viales y se hará uso del resto de las parcelas para servicios terciarios con actividades sociales, culturales o educativas para los vecinos.

Ubicación estratégica

También, y como parte del desarrollo de la modificación del Plan General aprobada en 2020 en la que está incluida esta transformación, habrá oficinas, una residencia de estudiantes y un hotel. «El edificio será además la puerta de entrada a un barrio en plena transformación urbana. La zona está evolucionando hacia un distrito dinámico con nuevos desarrollos residenciales, así como proyectos de referencia como las edificaciones de Metrovacesa», remarcan desde la compañía inversora.

Este nuevo centro de innovación estará situado en un enclave estratégico para la investigación. A su alrededor se concentran instituciones como los hospitales públicos de La Paz y Ramón y Cajal, el proyecto de la Ciudad de la Salud con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas).

Así, esta zona de la capital se transformará en un complejo biosanitario, que duplicará la superficie actual e incluirá edificios asistenciales, de investigación y de docencia. Con la Ciudad de la Salud, La UAM contará con una facultad de Medicina, habrá una Unidad de Protonterapia, un edificio industrial, así como Centro Integral de Cáncer Pediátrico, en el que se abordará individualmente el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, entre otras construcciones.