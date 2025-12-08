Suscribete a
ABC Premium

Una casa en Sanchinarro para devolver a los niños lo que el cáncer les robó

La Fundación Aladina inaugurará en 2028 un centro de día para conseguir «quitar fuerza» a la enfermedad

Dará servicio gratuito a los menores que reciban tratamiento en los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid

Casa Aladina, el primer centro de día para los «pequeños guerreros» que luchan contra el cáncer

Lucas posa junto a sus padres en la sede de la Fundación Aladina
Lucas posa junto a sus padres en la sede de la Fundación Aladina IGNACIO GIL
Amina Ould

Amina Ould

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A Lucas le diagnosticaron un tumor en la cabeza hace dos años. Este es el tiempo en el que el niño, de tan solo 6, ha estado de ingresos hospitalarios y visitas rutinarias de manera constante, y en el que la enfermedad le ha privado ... de una vida normal tanto a él como a sus familiares. «Va al colegio aunque no regularmente. Ahora está en una buena edad, pero conforme vaya pasando el tiempo acabará perdiendo amigos porque sus defensas no le permitirán salir a hacer planes», relata Teresa, su madre, a este periódico. Este es un problema generalizado entre los pacientes oncológicos infantiles y al que la Fundación Aladina pretende dar solución con un espacio que dará servicio a menores enfermos de cáncer y a sus padres y hermanos para que conecten con otras personas en una situación similar y reciban apoyo en el momento del duelo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app