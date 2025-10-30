Suscribete a
Una terapia pionera salva la vida de Lucía y otros siete niños con un cáncer sin más opciones de tratamiento

Este estudio, llevado a cabo en el Hospital La Paz, representa el primer reporte clínico en Europa y España con este enfoque terapéutico

El doctor Antonio Pérez Martínez, Lucía Álvarez y la presidenta de Cris contra el Cáncer, Lola Manterola
Cristina Garrido

«Ahora mismo estoy bien. Este tratamiento me ha devuelto la fe porque después de tanto ingreso yo pensé que ya no había cura«. La que habla, con voz nerviosa, es Lucía Álvarez, de 15 años, que desde que tiene 17 meses lucha contra ... una leucemia resistente a los tratamientos convencionales. Esta joven gaditana, que se ha recorrido España junto a su familia buscando una cura para su cáncer, es una de las ocho pacientes que han salvado la vida gracias al ensayo de una terapia pionera para leucemia linfoblástica aguda tipo B (LLA-B) pediátrica en recaída o refractaria sin más opciones de tratamiento, liderado por el doctor Antonio Pérez Martínez, director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil situada en el Hospital Universitario La Paz en Madrid.

