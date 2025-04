Malestar en el PSOE-M por la candidatura a la alcaldía de Reyes Maroto

Un partido en estado de «shock». Así aseguran algunos dirigentes socialistas que se encuentra esta formación política, después de que ayer se oficializara la candidatura de la ministra de Industria, Reyes Maroto, para liderar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. La confirmación ... del 'dedazo' de Pedro Sánchez no ha dejado indiferente a una parte de estos cuadros dirigentes, que asisten con estupor a cómo de un plumazo la dirección regional se ha cargado las primarias. Desde la dirección regional, el secretario general, Juan Lobato, ha negado esta mañana estas discrepancias, afirmando que "no me constan" y que cualquier militante puede presentarse a las primarias.

El nombre de Maroto era ya una realidad, desde hace varias semanas, para miembros de la Ejecutiva federal del PSOE a nivel nacional, a pesar de que el secretario regional, Juan Lobato, intentaba ocultar la identidad de la candidata. Este proceso, que se retrasó para promocionar la imagen de Lobato, un desconocido de la política madrileña, ha merecido el rechazo de una parte de estos dirigentes, que se han sentido «ninguneados», según las fuentes socialistas consultadas por ABC. La falta de un diálogo interno para la elección del candidato, el manejo de los tiempos al margen de la dirección y las formas que se han utilizado para hacer público el nombre de Reyes Maroto, son los aspectos más criticados por estas fuentes. Noticia Relacionada El fracaso de los candidatos paracaidistas del PSOE para intentar conquistar la capital Paloma Cervilla Seis intentos fallidos desde 1999 que han dejado a los socialistas como cuarta fuerza política en el Ayuntamiento De estas críticas no se salva el secretario regional y portavoz parlamentario, Juan Lobato, al que culpan de haber estado sometido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin haber ejercido su autoridad como máximo responsable de la federación madrileña. Lobato se ha empeñado en extender la idea de que ha sido él, junto con Pedro Sánchez, los artífices de la candidatura, aunque la realidad es que Moncloa ha pilotado el proceso. La imposición de Reyes Maroto aleja la posibilidad de que algunos de los rostros más conocidos puedan optar también al proceso de primarias. Todas las miradas apuntaban a Mar Espinar, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que el pasado día 9 dejó abierta la puerta a optar a enfrentarse a José Luis Martínez-Almeida. Tras el acto de ayer, con la presencia de varios ministros para respaldar a Maroto, en una clara muestra de apoyo del aparato del partido, si hubo alguna intención, quedó eliminada. «Trabajar y trabajar» La primera reacción, al margen de los protagonista, fue la de Enma López, concejala socialista del Ayuntamiento de Madrid, que considera este nombramiento una «grandísima noticia«. Unas declaraciones que se produjeron incluso antes que las de Mar Espinar, portavoz municipal, que se mostró mucho más prudente, y que ha sido la gran perjudicada por esta decisión. Espinar asistió al acto de presentación de Maroto y, según los asistentes, fue saludada después de que la ministra agradeciera la presencia de López, un gesto que causó malestar en algunos de los presentes. La portavoz municipal ocupó un lugar secundario en el acto. López no pudo ocultar su entusiasmo con Maroto y desde el minuto uno se puso a disposición de la candidata para «trabajar, trabajar y trabajar para ganar Madrid», como escribió en su cuenta de la red social Twitter. Vamos a trabajar, trabajar y trabajar para ganar Madrid. ❤ pic.twitter.com/wwFllNcowS — Enma López (@EnmaLopez) November 14, 2022 Antes, durante su asistencia a unas jornadas de turismo, afirmó que Maroto es «una mujer muy potente, muy de partido, que se conoce muy bien Madrid y estoy segura de que vamos a dar un empujón total, que es lo que nos hace falta para por fin quitar a Almeida de esta alcaldía«, informa Ep. López afirma estar «muy contenta» de que una mujer sea la candidata del PSOE a la alcaldía y que lo que quiere es sumar, es lo que he querido desde el principio y a eso voy a estar. No es algo en lo que haya estado nunca«. La actual portavoz municipal, Mar Espinar, le deseó «la mejor de las suertes» a Maroto, quien debe tener «el protagonismo» ahora debe centrarse en ella y el partido. «El protagonismo es y debe ser de Reyes Maroto y el Partido Socialista de Madrid, con su secretario general, Juan Lobato, al frente. Madrid es un lugar maravilloso en el que queda muchísimo por hacer. Le deseo la mejor de las suertes a la ministra de Industria«, señaló. Almeida considera «incompatible» ser candidata y ministra de Industria El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera «incompatible» que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, continúe ejerciendo este cargo tras anunciarse que es la candidata socialista a la alcaldía de la capital en las elecciones de 2023, informa Ep. «Para mí es incompatible en este momento que Reyes Maroto sea candidata a la alcaldía de Madrid y ministra, porque hay una necesaria confusión institucional y un aprovechamiento de palancas de Gobierno para hacer campaña electoral, seamos realistas, creo que nadie puede dudar de que esto va a ser así. Llega como paracaidista y tampoco conoce cuál es la realidad de Madrid», señaló el alcalde madrileño. Espinar ha quedado en una complicada situación dentro del PSOE madrileño, a pesar de que Lobato confirmó el pasado día 9 que tendrá un «lugar importantísimo» dentro de esta formación política. La portavoz municipal no ha confirmado si se integrará en la lista de Maroto o el partido le buscará un hueco en las listas a la Comunidad de Madrid, Congreso de los Diputados o Senado. La otra damnificada de la designación de Maroto ha sido la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que quedó descartada para encabezar la lista el pasado mes de septiembre. El escaso grado de conocimiento que se tiene de ella hizo que quedara descabalgada para un puesto al que estaba destinada. González estuvo en el acto de presentación de Reyes Maroto, incluso recibió la llamada de la ministra de Industria la tarde del domingo, comunicándole su candidatura. La delegada afirmó ayer que «su candidatura es un valor seguro, que lo ha demostrado en el tiempo en el que estuvo en la Asamblea. Es una trabajadora nata, que lo ha dado absolutamente todo, que ha trabajado de manera impecable».

