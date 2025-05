La izquierda lleva la situación de Gaza a la Asamblea tras reprochar a Ayuso que no hable de Madrid

El PSOE ha reprochado a Isabel Díaz Ayuso que «hable de todo menos de Madrid» y acto seguido ha acusado a la presidenta regional de no condenar «el genocidio del Estado de Israel» en Gaza. Más Madrid se ha sumado con entusiasmo a esa línea ... por la situación en Gaza y Ayuso les ha acusado de «antisemitismo» y les ha preguntado por qué han comprado armas el Gobierno a Israel en los últimos años: «Sinvergüenzas», les ha llamado.

En el orden del día de la sesión de control figura que la portavoz socialista iba a preguntar a Ayuso por sus proyectos en los próximos meses, mientras que la portavoz de Más Madrid se centraría en la atención primaria. Pero tanto una como otra han aprovechado para utilizar la situación en Gaza contra Ayuso, por su defensa del Estado de Israel y del pueblo judío. «Yo hoy no veo la palabra Gaza en ninguna pregunta y sin embargo están hablando continuamente de Gaza», ha advertido el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, cuando desde la izquierda reprocharon que el Grupo Popular estaba hablando de temas diferentes a las preguntas que se habían registrado para la sesión de control.

La portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, ha empezado su intervención lanzando a Ayuso los casos de corrupción de la época de Esperanza Aguirre: «Su legado político es el más corrupto de la historia de la Comunidad de Madrid». Por eso ha reprochado a Ayuso que prologue su libro y que presentara su libro. Y de ahí ha saltado a la situación del novio de la presidenta regional y a la crítica por su «falta de proyecto». «¿Por qué se empeña en mover la silla al señor Feijóo?», ha soltado en otro giro de guion repentino. «A usted le encanta hablar de todo menos de Madrid», ha asegurado. Y justo después le ha exigido que condenara el «genocidio que está llevando a cabo Israel» en Gaza. «No pasen a la historia como el partido que frivolizó en redes y que da la espalda a quienes necesitan de nuestros ojos y nuestra voz», ha asegurado. «¿Puede su corazón como el nuestro llorar por las víctimas de los crímenes de Hamas y condenar el genocidio del Estado de Israel? No es de izquierdas no de derechas, se trata de tener corazón o no tenerlo, señora Ayuso».

En su respuesta a la portavoz socialista, Ayuso primero ha repasado los proyectos que tiene por delante en los próximos meses y justo después ha pasado al ataque y ha sacado a relucir la corrupción que rodea al PSOE: «Es imposible defender la nueva caja oscura que se ha abierto en torno a su secretario de Organización, el señor Santos Cerdán, que era el que llevó a Pedro Sánchez a ponerse donde está».

En su respuesta al PSOE, ha hecho un repaso completo: «El Fiscal General del Estado imputado, que no pasa nada porque luego será amnistiado y será colocado, por ejemplo, en Telefónica, con el hijo de Pumpido. Si todo queda en casa, como le pasará a la mujer del presidente del Gobierno, que la pondrán al frente de las relaciones institucionales o al delegado del Gobierno, que le hará un huequito por ahí».

«Y qué decir de Ábalos, Koldo, Tito Berni, un nuevo escándalo del PSOE en Canarias, la utilización de chicas jóvenes a las que han utilizado para otros fines espurios…Zapatero, ya se ha visto amigo de Delcy, ya se sabe en esos maravillosos whatsapp. Qué decir del director de Economía del Banco de España, que ha sido apartado y ponen en su lugar a una persona que está siendo ahora mismo perseguida por el Tribunal de Cuentas por sus maniobras con el movimiento independentista. O qué decir de Gallardo y de sus movimientos para poder, en ese juego de sillas, ser aforado».