Ayuso, a Sánchez: «Quién se cree para hablar en nombre de las mujeres. Yo he sufrido el drama del aborto dos veces»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a la polémica de las listas de objetores de conciencia de médicos sobre el aborto. Desde la nueva oficina de empleo del barrio de la Concepción, la dirigente popular ha afeado la ... actitud de Pedro Sánchez en la que «habla de las mujeres como si fuera Dios». Además, ha realizado una confesión personal que, hasta el momento, no había trascendido: ella misma ha sufrido el drama del aborto en dos ocasiones. Hasta el momento sólo se conocía que había tenido una interrupción involuntaria del embarazo en 2023.

Ayuso ha comenzado expresando que «no se puede obligar a nadie ni se puede señalar a nadie por querer abortar, pero tampoco por no querer hacerlo. Y tampoco se puede obligar a un médico por practicar o por no querer practicar un aborto». Tras estas palabras, la presidenta madrileña se ha dirigido a Sánchez: «Le voy a explicar que soy mujer. Una mujer libre, y que lo he sido toda mi vida; que he sufrido la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree que es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres? y también si se cree Dios para hablar en nombre de la vida con esa facilidad, con esa ligereza y frivolidad?

Así, ha censurado que Sánchez hable del tema del aborto con esa «ligereza y frivolidad» y ha criticado que las mujeres hayan pasado «de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo». Además, ha pedido respeto y anonimato para los profesionales objetores de conciencia sobre esta práctica.