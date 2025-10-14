Suscribete a
Ayuso, a Sánchez: «Quién se cree para hablar en nombre de las mujeres. Yo he sufrido el drama del aborto dos veces»

La presidenta responde a Sánchez tras afirmar en una entrevista en la Cadena Ser que llevará al Consejo de Ministros la reforma constitucional para blindar el aborto: «habla de las mujeres como si fuera Dios»

Sin apoyos para blindar el aborto en la Constitución: Sánchez busca controlar la agenda feminista

Enia Gómez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a la polémica de las listas de objetores de conciencia de médicos sobre el aborto. Desde la nueva oficina de empleo del barrio de la Concepción, la dirigente popular ha afeado la ... actitud de Pedro Sánchez en la que «habla de las mujeres como si fuera Dios». Además, ha realizado una confesión personal que, hasta el momento, no había trascendido: ella misma ha sufrido el drama del aborto en dos ocasiones. Hasta el momento sólo se conocía que había tenido una interrupción involuntaria del embarazo en 2023.

