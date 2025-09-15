Suscribete a
Los fortines que se izaron con grúa y ahora están junto al circuito de Fórmula 1

HISTORIAS CAPITALES

Se trasladaron a un extremo de la parcela de la ampliación de Ifema, que ahora está junto a la curva 8, en el punto más alto del futuro circuito de velocidad

De refugio antiaéreo que nunca se utilizó a cultivar champiñones: Madrid musealizará el búnker del Retiro

Una vecina contempla los fortines a través de la valla que cierra el recinto JOSÉ RAMÓN LADRA
Sara Medialdea

Madrid

Hubo una vez unas construcciones de hormigón de la Guerra Civil, que pesaban en torno a 115 toneladas cada una, y estaban levantadas en medio del campo. Pero no uno cualquiera, sino en la parcela destinada a ser ampliación de los recintos feriales madrileños. ... Por eso, se decidió trasladarlos a un nuevo emplazamiento: se levantaron sobre unas grúas y se reubicaron. Y allí siguen, convenientemente recuperados y musealizados, rodeados por una valla metálica y a la espera de que alguien se decida a abrirlos al público. Por cierto, que dentro de poco desde los fortines podrá escucharse el rugido de los Fórmula 1 que corran por el Circuito de Madrid; serán seguramente los únicos vestigios de la Guerra Civil con vistas a los más potentes monoplaza.

