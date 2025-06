Feijóo y Ayuso piden un «gran grito libre» en Madrid el día 8 frente a la «mafia»

Los 33 grados en Madrid este domingo por la mañana no invitaban a llenar la fiesta mitin que el PP de Ayuso había organizado en el parque de Berlín para celebrar los dos años de mayoría absoluta. Pero aun así centenares de personas, incluidos alcaldes, ... portavoces y dirigentes del partido, acudieron al acto para arropar a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida, con un invitado especial: Alberto Núñez Feijóo; y un cuarto protagonista que en este momento «es la máxima autoridad» en el partido, en pleno periodo precongresual: Alfonso Serrano, como presidente de la comisión organizadora del cónclave nacional del PP. El acto fue un calentamiento, nunca mejor dicho, ante lo que viene el próximo domingo, 8 de junio, día en que los populares han convocado una gran manifestación de protesta contra el sanchismo, con el lema de «Mafia o democracia». Todos hicieron un llamamiento a la movilización, a dar cada uno «su mejor versión», en una especie de 'ahora o nunca' con un «gran grito libre», según lo describió Feijóo, contra las «prácticas mafiosas» que rodean al Gobierno de Sánchez.

La espera se amenizó con música en directo y con los típicos cánticos coreados para reforzar el sentimiento de grupo frente al adversario, como 'un bote, dos botes, sanchista el que no bote'. Y no faltó la canción 'Lady Madrid' cuando Ayuso llegó al parque, junto a Feijóo, Almeida y Serrano. Ya se sabe, «la estrella de los tejados, lo más rock&roll de por aquí», etcétera.

De todos los mensajes lanzados, quedó en el ambiente un cierre de filas en el partido sin fisuras, sin rastro de antiguas heridas, con un cruce de elogios entre Feijóo, Ayuso y Almeida, cada uno en su papel, y con una conjura compartida para poner fin a un Gobierno «que nos lleva a lo peor de nuestra historia», según advirtió la presidenta madrileña. «Quien tiene un problema con el PP de Madrid no es Génova, es La Moncloa», subrayó Feijóo.

«Tenemos horas contadas para dar nuestra mejor versión, pie en pared, cada uno en nuestras responsabilidades. Es la hora de dar cada uno nuestra mejor versión», arengó Ayuso, con un aviso para el próximo domingo: «El 8 de junio en Plaza de España, nos vemos ahí todos para decir '¡no!' a Pedro Sánchez, a su Gobierno corrupto y a su mafia».

La presidenta regional hizo un repaso de lo que han sido estos dos años de legislatura en Madrid y no evitó algún 'misil' dirigido contra una de sus clásicas adversarias políticas en la región, como es Mónica García, ahora ministra además de «médica y madre», como se define ella misma. Ayuso insistía en que la lucha contra las drogas es una de las prioridades de su Ejecutivo y criticaba la frivolidad con que lo trata la izquierda, cuando se dirigió directamente a la ministra por su postura en este asunto: «¡A ella le gustan los porros y a mí la fruta!». Quien sigue sin aparecer ni de costado en las intervenciones de Ayuso es el secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, al que la presidenta trata con indiferencia y sin mencionarle nunca.

Pero con su jefe Sánchez no ahorra detalles. En esta ocasión, advirtió de que la UE debería «parar los pies» a este «autócrata» de una vez todas. «¡Qué más tiene que pasar!», exclamó. «Algún día todo se sabrá», avisó, sobre esas supuestas «prácticas mafiosas» que denuncia el PP. «Algún día nos va a dar vergüenza y mucho dolor, profundo dolor, conocer todo lo que está ocurriendo en el Gobierno y en las cloacas del Gobierno, de la Moncloa y del PSOE. En la inmensa mayoría de las dictaduras los regímenes caen», remarcó.

Ayuso agradeció a Feijóo «dar este paso» y ponerse al frente de la alternativa a ese Ejecutivo «en tiempos de polarización, con temple, cabeza alta y seguridad»: «España nos está esperando para que demos un paso adelante, con ganas, con alegría».

La gira de Feijóo

Dentro de su gira por España ante el congreso nacional del Partido Popular, que se celebrará los días 4, 5 y 6 de julio en Madrid, Alberto Núñez Feijóo cerró esta fiesta mitin del PP de Ayuso. El presidente de los populares fue especialmente efusivo al agradecer al partido madrileño su apoyo en todo momento, con palabras especialmente elogiosas para Ayuso y con un llamamiento a la movilización masiva el 8 de junio: «No es un día más, es el gran grito libre de una España que no se va a callar» para defender el país.

Ayuso firmó su aval para Feijóo ante el cónclave del PP el pasado lunes en Alcalá de Henares. Hasta ese día, el PP de Madrid había recibido 6.944 avales de apoyo al líder nacional.

El presidente de los populares subrayó que el PP ha pasado de ser un partido en crisis a ser «el primero y con más futuro de España». «Igual que hace tres años os prometí que íbamos a ganar a Sánchez y lo cumplí, hoy os digo que vamos a gobernar España y también lo voy a cumplir», aseguró.

«El mejor activo»

El político gallego y único precandidato a la reelección en su partido ante el congreso nacional subrayó que el Partido Popular es la única alternativa que tiene España al sanchismo: «Este partido ha gestionado los peores momentos de España y se le ha votado cuando no había ninguna solución para la mayoría de los españoles». Por eso pidió no dejarse impresionar por los que le piden «dar más caña» ni por quienes dicen, en el otro lado, que «desde la derecha le marcan los mensajes». «No perdamos el tiempo, no os dejéis impresionar por los que nunca han gobernando en ningún sitio», avisó, en evidente referencia a Vox.

Feijóo repasó algunas de las actuaciones del Gobierno que ve como «prácticas mafiosas»: «Ofertas de impunidad, extorsión a servidores públicos y amenazas a jueces y periodistas». «Esto no es democrático, no es decente y no es digno». Y no olvidó el bulo «más grande que la Catedral de la Almudena» sobre un capitán de la UCO que el sábado mantuvieron tres ministros y que ni siquiera fueron capaces de rectificar. Frente a esas políticas, defendió una regeneración para revertir los «daños provocados por el Gobierno».

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, envió un mensaje nítido a sus adversarios políticos: «Esta ciudad jamás caerá en el sanchismo». Y se volcó con Ayuso, a quien arropó ante las «técnicas de la mafia» contra ella: «Si hay una persona que nos permite confiar que dentro de dos años volveremos a tener mayoría absoluta es Isabel Díaz Ayuso, el mejor activo y la mejor líder para los tiempos que se avecinan. Nadie ha sufrido las técnicas de la mafia del sanchismo como la presidenta. Contigo no van a poder. Tienes a todo el partido detrás de ti».

Y, en esa misma línea, el alcalde insistió en un mensaje en clave interna: «El PP de Madrid es la mejor versión del Partido Popular».