Los médicos alegan contra la prescripción enfermera de la ley del medicamento: «Fragmenta la responsabilidad médica»

«Este anteproyecto nos ha puesto de acuerdo a todos los médicos en que no estamos de acuerdo con él». Con esta contundencia ha presentado este jueves la Organización Médica Colegial (OMC) sus alegaciones al anteproyecto de ley del medicamento que prepara el Ministerio de Sanidad. Ha sido Pedro Hidalgo, coordinador del Observatorio de la Prescripción de la OMC el que ha pronunciado esas palabras, haciendo hincapié en que la prescripción «es el acto más difícil que hace un médico». «Aumentar el perfil de múltiples prescriptores fragmenta la responsabilidad médica, confunde al paciente y crea un conflicto entre profesionales», ha sentenciado, en alusión a las referencias que hace el texto a la prescripción por parte de enfermeras y fisioterapeutas.

La OMC ha manifestado su descontento con algunas de las propuestas de este anteproyecto de Sanidad en una rueda de prensa conjunta con la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme). Ambas organizaciones han presentado sus alegaciones para cambiar el texto. La modificación de la ley, considera Tomás Cobo, presidente de los médicos, es adecuada, pero hay muchos aspectos «mejorables» con los que los profesionales no comulgan. «Nos preocupa la seguridad clínica. Para asumir esa responsabilidad de prescripción médica tenemos que estudiar 6 años de carrera y 4 o 5 de especialidad», defiende. Cobo ha resaltado que la atención a los pacientes es multidisciplinar, pero a su vez, dice, «quien no entienda que el liderazgo de esos equipos reside en el médico no ha entendido nada», algo que asegura no consiste en una «ventaja corporativista», sino en la «carga de responsabilidad derivada de los conocimientos y las competencias».

Hidalgo ha insistido en que es el médico, por su relación con el paciente, el que sabe cuándo tiene que reducir, aumentar o cambiar un medicamento. «El medicamento es un arma terapéutica que tiene que ser razonable y científicamente probada para, una vez diagnosticado, tratar de buscar el mayor beneficio y los menores riesgos, a sabiendas de que tratas a una persona, de la que hay que conocer todo su contexto», ha dicho, tratando de acabar con el argumento de que prescribir es un acto burocrático.

Por su parte, María Isabel Moya, vicepresidenta primera de la OMC, ha lamentado que los cambios en las competencias de los profesionales no contribuyen a cumplir los objetivos de la norma. «Si lo que se pretende es mejorar el acceso a los medicamentos, a la innovación y corregir los desequilibrios del mercado farmacéutico, observamos una falta de coherencia respecto a la competencia y liderazgo de los médicos porque estos cambios propuestos restan liderazgo y confunden las distinciones sobre quién es el responsable de prescribir, distribuir, administrar, indicar, etc.».

Moya ha destacado además la «oportunidad perdida» de Sanidad para dejar de llamar medicamentos a los productos de homeopatía, así como para enfocarse en la medicina de precisión. Lamenta también que la norma vaya a trasladar al paciente una responsabilidad que no tiene cuando el farmacéutico pueda sustituir el medicamento recetado por otro, como plantea la ley: «El paciente debe tomar decisiones consensuadas con el médico, no en la oficina de farmacia cuando el farmacéutico pueda sustituir el medicamento por otro y sea el paciente el que tenga que decidir qué medicamento llevarse a casa».

Sustitución de fármacos

En este sentido, la presidenta de Facme, Cristina Avendaño, ha destacado que, aunque la actualización de la ley es algo positivo, con novedades como el acceso precoz a los medicamentos, hay aspectos que no comparten con Sanidad. «Apoyamos la prescripción por principio activo y que se utilicen las herramientas legales que se establezcan en la ley para un uso más eficiente de medicamentos en el sistema nacional de salud, pero la contrapartida es mantener las decisiones de la prescripción que tienen relevancia para el seguimiento del paciente. Proponemos que hay que asegurar que cuando el médico prescribe una marca concreta dentro de una horquilla de precios el farmacéutico deba dispensar ese. Cuando no haya ahorro para el sistema no hay lugar para la sustitución, eso puede conllevar la pérdida de la individualización que el médico había hecho para ese paciente», ha apuntado.

Entre los asistentes al acto también se encontraba el director general de Farmaindustria, Juan Yermo, que ha coincidido en la necesidad de reformar la ley del medicamento pero ha manifestado su preocupación por algunos de los aspectos que se contemplan, como la falta de incentivos para potenciar la inversión en investigación y desarrollo o el sistema de precios seleccionados que plantea el anteproyecto, con «ofertas ciegas en las que laboratorios de todo el mundo podrán hacer ofertas temerarias» a la baja de precios de los medicamentos, lo que además de en el tejido empresarial o en el abastecimiento, denuncia, tendrá efectos en el paciente, que podrá ver cómo cada seis meses le van cambiando sus medicinas por otras dentro de la horquilla de precios.