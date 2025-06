Feijóo y Ayuso llaman a una movilización masiva el 8 de junio para decir 'no' a Sánchez, «a su Gobierno corrupto y a su mafia»

El Partido Popular de Madrid ha celebrado este domingo en el Parque de Berlín sus dos años de mayoría absoluta con Isabel Díaz Ayuso al frente, con una fiesta por la que han desfilado los principales dirigentes y alcaldes de la región, y que ... ha tenido como plato fuerte la presencia del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. Tanto Feijóo como Ayuso y Almeida han llamado a una movilización masiva el próximo domingo 8 de junio, a las 11 de la mañana, en la Plaza de España para lanzar un 'no« a Pedro Sánchez, a su »Gobierno corrupto y a su mafia«.

Centenares de madrileños han participado en este acto festivo político, en el que no han faltado lemas como «¡un bote, dos botes, sanchista el que no vote!». Ni tampoco la canción 'Lady Madrid' cuando ha llegado Ayuso, junto a Feijóo y Almeida. Ha sido un acto de calentamiento, y nunca mejor dicho por la alta temperatura, ante la manifestación convocada para el domingo.

Feijóo ha dado las gracias a Madrid, porque «Madrid no falla nunca». «Hace dos años Madrid se convirtió en una ola democrática que mandó al PSOE a la oposición en casi toda España». El presidente nacional ha destacado el peso especial del PP de Madrid en el partido y ha dejado claro que el Partido Popular «no tiene amo», los amos, ha dicho, son los diez millones de votantes a los que aspira para poder gobernar en España.

Feijóo ha dado las gracias a Almeida y Ayuso. Sobre la presidenta ha destacado su «ilusión y su valentía». «José Luis, Isabel, tenéis todo mi cariño, como compañero, presidente y como orgullo diputado por Madrid». «¿Cómo va lo de Génova con el PP de Madrid?», se ha preguntado Feijóo. «Quien tiene un problema con el PP de Madrid no es Génova, es La Moncloa», ha subrayado. «Quiero agradecer que el PP de Madrid me haya apoyado desde el primer instante. Ha sido recíproco. El trabajo no ha terminado. Llegaré a la presidencia del Gobierno de España y porque me está apoyando el PP de Madrid».

Sobre la «ilusión» en el partido, Feijóo ha recordado que ha ganado todas las elecciones desde que es presidente: «4-0, es el resultado de la ilusión», frente al PSOE. «De ser un partido en crisis hemos pasado a ser el partido con más futuro en España, porque no nos resignamos, ambicionamos más».

«Hoy os digo: vamos a gobernar España y también lo voy a cumplir. Ese es el compromiso», ha asegurado. «Me motiva que subamos nuestro nivel de exigencia, por eso no me voy a dejar impresionar ni por los que me dicen que tenemos que dar más caña ni por los que nos dicen que desde la derecha nos marcan el mensaje. Este partido ha gestionado los peores momentos de España, y os digo que este partido es la única alternativa que tiene España al sanchismo, no perdamos el tiempo no os dejéis impresionar por los que nunca han gobernando en ningún sitio». Por eso ha defendido que el PP lidera «la alternativa a Sánchez, no la que hace el relato a Sánchez».

También se ha preguntado qué se puede hacer contra este Gobierno. Ha explicado que consiste en «no rendirse, no fiarse y no lamentarse, las tres a la vez». Feijóo ha insistido en denunciar las prácticas «mafiosas» del Gobierno de Sánchez. Por eso, ha pedido a las «personas honradas» que no bajen la cabeza ante estas personas. «Cuanto más débiles, más peligrosos, cuanto más descubiertos, más agresivos. No soportan que Ayuso les plantee cara y no soportan que les hayamos ganado las elecciones y que ahora vayamos a conseguir el Gobierno».

Feijóo ha acusado al Gobierno de «mentir con todo, pero lo de ayer fue espectacular, cuatro ministros haciéndose eco de un bulo más grande que la catedral de la Almudena y aún no han rectificado. Cómo no van a ser los del bulo. Pero cómo no dimiten todos». «Son capaces de lo peor y nosotros tenemos que ser capaces de lo mejor. Juegan a tener una España anestesiada por los escándalos y no se lo vamos a permitir. España está cansada, pero no está rendida».

Por eso, Feijóo ha insistido en que el próximo 8 de junio será «el gran grito libre de una España que no se va a callar, no es una protesta del partido es una defensa de nuestro país». «El 8, a las 11, en la Plaza de España, a defender la dignidad de nuestro país», ha exclamado para movilizar.

«¿Sirve de algo el congreso del Partido Popular?», se ha preguntado también. «Yo no he escuchado a nadie preocupado por el proyecto de Óscar López por la Comunidad de Madrid». «En el congreso federal liquidaron a cualquier presidente autonómico que no estuviera de acuerdo con Sánchez. Nadie pregunta por el congreso del PSOE en Madrid porque aquí ya hay un proyecto para Madrid, que es el del PP». «Es un orgullo que todos los españoles estén atentos de nuestro congreso», ha afirmado. «Ahora se exige un plus de determinación extraordinaria». «Queremos ganar par que triunfen los valores correctos. Queremos abrir una nueva etapa en la historia política de España y pro eso os convocamos a este proyecto. Denunciar a este Gobierno es lo moral, pero hay que convencer, construir».

«Este congreso no es solo para reorganizar el PP, sino para reordenar España. Es un punto de inflexión para España. Os pido que propongáis y que digáis lo que pensáis. Este partido no tiene amo, este partido quiere 10 millones de votos para gobernar España y esos son los amos».

La presidenta regional ha subrayado que este es el mejor momento que vive Madrid en su historia. Dentro del balance en este ecuador de la legislatura, y dentro de su defensa de la sanidad y de su lucha contra las drogas, ha tenido un dardo especial para Mónica García, por frivolizar con ese problema: «A ella le gustan los porros y a mí la fruta».

Ayuso ha advertido de que Europa debería pararle los pies al «autócrata» de Sánchez: «¡Qué más tiene que pasar!». «La corrupción no va a echar a Pedro Sánchez, le ata a las instituciones», ha comentado.

«España no se va a romper porque desde Madrid y desde todas las comunidades vamos a seguir defendiendo la España de siempre, de todos».

Ayuso ha dado las gracias a Feijóo por «dar este paso» en «tiempos de polarización», con «temple y cabeza alta». Ante la manifestación del próximo domingo 8 de junio, ha llamado a la movilización de todos ante el «bochorno» del Gobierno de Sánchez, «que acosa, persigue, difama». «Tenemos a un presidente del Gobierno que nos lleva a lo peor de nuestra historia, para crear bandos». «España nos está esperando que demos un paso adelante, con ganas, con alegría».

«Tenemos horas contadas para dar nuestra mejor versión, pie en pared, cada uno en nuestras responsabilidades. Es la hora de dar cada uno nuestra mejor versión», ha subrayado Ayuso. «El 8 de junio en Plaza de España, nos vemos ahí todos para decir '¡no!' a Pedro Sánchez, a su gobierno corrupto y a su mafia».

«Ayuso es el mejor activo»

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado que al «histórica» noche del 28 de mayo de 2023 Madrid envió un mensaje a Sánchez: «Madrid no iba a ceder ni un milímetro al sanchismo». «No se han dado cuenta de que insultar a Madrid no es el mejor camino para ganar votos aquí». «Esta ciudad jamás caerá en el sanchismo», ha subrayado.

Almeida ha remarcado la fuerza de Ayuso como activo del PP y le ha expresado el apoyo de todo el partido: «Si hay una persona que nos permite confiar que dentro de dos años volveremos a tener mayoría absoluta es Isabel Díaz Ayuso, el mejor activo y la mejor líder para los tiempos que se avecinan. Nadie ha sufrido las técnicas de la mafia del sanchismo como la presidenta. Contigo no van a poder. Tienes a todo el partido detrás de ti».

Almeida ha insistido en un mensaje que el PP de Ayuso está repitiendo: «El PP de Madrid es la mejor versión del partido». Ha insistido en que el partido debe seguir trabajando duro en el futuro: «El Gobierno va a seguir hostigándonos y atacando continuamente, pero tenemos el apoyo de los madrileños, están con nosotros». Ha advertido, además, del riesgo de caer en un exceso de confianza: «El principal peligro es confiarnos, creer que todo está hecho, y no es cierto, hay que trabajar partido a partido, día a día».

El alcalde ha resumido los siete años del Gobierno de Sánchez con siete nombre: Begoña Gómez, David Sánchez, Koldo, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Leire 'la fontanera', y el séptimo, «el capo, Pedro Sánchez». «Resistiremos frente al sanchismo, su autoritarismo y le ganaremos, España y los españoles, y lo hará con la mejor persona, con Alberto Núñez Feijóo».

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que ahora mismo es «la máxima autoridad» del partido en este momento, por ser presidente de la Comisión organizadora del congreso nacional del partido, ha subrayado la «fortaleza» del proyecto de los populares, y ha situado el partido en Madrid como «vanguardia» del partido nacional, para acabar cuanto antes con tanta «degradación moral» y para que Feijóo pueda ser cuanto antes presidente del Gobierno.