Cortes de luz en Madrid hoy, miércoles 15 de octubre: consulta las zonas y las calles afectadas

Desde principios de semana, los vecinos de Madrid están experimentando varios cortes de suministro eléctrico. Estas interrupciones del servicio no se deben a fallos técnicos, sino a un plan de mantenimiento programado por i-DE, la distribuidora del Grupo Iberdrola. Estas actuaciones, que ... se prolongarán durante varios días, afectan tanto a la capital como a diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. El propósito, según la empresa, es reforzar la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio más estable y seguro a largo plazo.

Las interrupciones se están realizando de forma progresiva y limitada en el tiempo, siguiendo un calendario concreto que abarca solo algunas calles y edificios en cada jornada. En un comunicado publicado en su página web, Iberdrola ha informado que los trabajos se desarrollarán entre el 13 y el 22 de octubre, y ha recordado que los usuarios pueden consultar el listado completo de zonas afectadas para planificar sus actividades con antelación.

Cortes programados en Madrid para el 15 de octubre

Cortes de luz en Madrid para el 15 de octubre de 2025 El Bosque/Villaviciosa de Odón: Cl Cabriel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15; Cl Huecar: 1, 2 4, 2 5, 2 6, 3, 4 14, 4 15, 4 16, 4 17, 4 18, 419, 5, 6 20, 7, 8 28, 8 29, 8 30, 8 31, 8 32, 8, 9, 10, 11, 12PR, 12; Cl Júcar: 1, 2, 3, 4, 5 2, 5 3, 5, 6, 7 PR, 7 1, 7 2, 7 3, 8, 9 BI,9 10, 9 11, 9 12, 9 13, 9 8, 9 9, 10, 11 7, 12, 13 21, 13 22, 13 23, 13 24, 13 25, 13 26, 14, 15 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 PR, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 1, 36,38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; Cl Miño: 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61; Cl Monegre: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Cl Noya: 2, 3, 4, 5, 7, 8; Cl Ter: 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22 A, 22, 24, 26, 28 - de 10.00 a 11.15 horas

El Pimpollar/Santa María de la Alameda: Cn Molino Nuevo: 2, 3, 6, 14, 16, 24, 28 - de 9.00 a 9.30 horas

El Pimpollar/Santa María de la Alameda: Cn Molino Nuevo: 2, 3, 6, 14, 16, 24, 28 - de 16.00 a 16.30 horas

Estación-Santa María de la Alameda/Santa María de la Alameda: Cl Isaac Peral: 8 - de 8.30 a 9.00 horas y de 16.30 a 17.00 horas

Getafe: Cl Edison: 49 - de 8.30 a 10.30 horas

Las Juntas/Santa María de la Alameda: Cn Las Juntas: 46 2 - de 8.30 a 9.00 y de 16.30 a 17.00 horas

Madrid: Cl José Martínez De Velasco: 2, 4, 6, 8, 26, 28, 30, 32; Cl Rafael Salazar Alonso: 1, 2, 3, 5, 9, 11, 15, 20, 22, 24 - de 8.30 a 9.30 horas

Madrid: Cl Doctor Esquerdo: 97, 105; Cl José Martínez De Velasco: 1; Cl Rafael Salazar Alonso: 4, 6, 7 1, 7, 13, 16, 17, 18 1, 18, 24 PR - de 10.30 a 11.30 horas

Santa María de la Alameda: Cl Finca La Viña: 10; Cn Las Navas A San Lorenzo (La Hoya): 1 - de 8.30 a 09.00 horas

Santa María de la Alameda: Pj Molino Nuevo: 2, 4, 5, 6, 7, 8 BI, 8, 9, 10 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 2, 16, 17, 20, 22, 23, 24 - de 9.00 a 9.30 horas

Santa María de la Alameda: Pj Molino Nuevo: 2, 4, 5, 6, 7, 8 BI, 8, 9, 10 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 2, 16, 17, 20, 22, 23, 24 - de 16.00 a 16.30 horas

Santa María de la Alameda: Cl Finca La Viña: 10; Cn Las Navas A San Lorenzo (La Hoya): 1 - de 16.30 a 17.00 horas

Torrejón de Velasco: Av. Frontera: 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 1, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38 - de 11.30 a 12.30 horas

Torrejón de Velasco: Av. Frontera: 1, 2 BI, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 17, 30, 33 B, 40, 42, 46 BI, 46, 48, 50, 65 PR; Cl Las Encinas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Cl Los Castaños: 2 PR, 2, 4, 6 PR, 6, 8, 10 PR, 10; Cr Navalcarnero-Villarejo Salvanés (M-404): 280 KM D1; Pj Vereda De La Frontera: 13 1, 13 - de 12.45 a 13.30 horas

Torrelodones: Av. Cirilo Tornos: 3, 7, 11 D, 11, 13, 16, 17, 18 PR, 19, 20, 23 PR, 23; Av. Comunidad De Madrid: 20; Cl Canto Del Mirador: 2, 7, 8, 9, 22, 24; Cl Del Convento: 2, 4; Cl Fuente Del Cerro: 1, 2, 7 1, 7, 9, 11; Cl Las Perdices: 1, 6; Cl Torreón: 1 - de 9.30 a 10.30 horas

Valdemoro: Cl Miguel Servet: 17, 19; Cl Narciso Monturiol: 1 PR B, 1 1, 1 10, 1 11, 1 3, 1 5, 1 6, 17, 18, 19 - de 08.45 a 09.45 horas

Valdemoro: Cl Miguel Servet: 21; Cl Narciso Monturiol: 30 - de 10.00 a 10.45 horas

Villaviciosa de Odón: Cl Ter: 11 - de 10.00 a 11.15 horas

En los próximos días se seguirán produciendo cortes de luz programados que afectarán a puntos de localidades como Alcorcón, Madrid, San Fernando de Henares, Majadahonda, Torrejón de la Calzada o Guadalix de la Sierra.

Además, la compañía advierte de que, si los trabajos concluyen antes de la hora prevista, el suministro eléctrico se restablecerá de manera inmediata y sin previo aviso. Por este motivo, Iberdrola recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones particulares durante el periodo de corte, ya que la reconexión inesperada del servicio podría provocar accidentes graves.