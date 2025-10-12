Conciertos gratis en Madrid por la Hispanidad hoy, 12 de octubre: Mocedades, Los Panchos o Bomba Estéreo, entre los grandes nombres
La capital acoge, un año más, las fiestas por el 12 de octubre con conciertos gratuitos en varios puntos de la ciudad
Cada principio de mes de octubre, Madrid se llena de color, música y tradiciones para celebrar el Día de la Hispanidad, este 12 de octubre, una fiesta que busca dar valor a la diversidad cultural que aportan los países de habla hispana.
Esta cita, ... ya consolidada en el calendario cultural de la capital, combina historia y arte en un ambiente festivo que se materializa en Hispanidad 2025. Este año se ha celebrado desde el 3 al 12 de octubre y se ha repartido, como en cada edición, en múltiples escenarios de la Comunidad de Madrid, contando con Argentina como país invitado.
Durante diez días, más de 150 actividades han invitado a disfrutar de la riqueza cultural hispanoamericana a través de diferentes propuestas, siendo las más esperadas las de los conciertos gratuitos.
Conciertos gratis por Hispanidad 2025 en Madrid: fechas, horarios, artistas y ubicación
12 de octubre
12.00 h — Orquesta de la Comunidad de Madrid (Plaza Mayor)
13.00 h — Mocedades y Los Panchos (Plaza Mayor)
18.00 h — Tiraya (Plaza de España)
18.00 h — Naíza (Puerta del Sol)
19.00 h — Fiesta «Los 40 Hispanidad Pop» (Puerta del Sol)
19.30 h — Bomba Estéreo (Plaza de España)
21.00 h — Corral de la Morería (Plaza Mayor)
A través de este enlace puedes acceder a la programación completa de Hispanidad 2025 con el resto de actividades como teatros, cine o espectáculos de danza, por ejemplo.
Cómo llegar a los conciertos gratis en Madrid por Hispanidad 2025
Como se puede observar en las diferentes listas sobre las actuaciones gratuitas que habrá en la capital durante los próximos días, la mayoría de estos conciertos serán por la zona centro de Madrid.
Es por ello que, la mejor manera de llegar hasta las diferentes ubicaciones es mediante el transporte público, ya sea en metro, autobús o Cercanías. Puedes consultar en Moovit.es cómo moverte por Madrid en transporte público dependiendo del lugar que vengas para que sea fácil llegar a cualquiera de los conciertos.
