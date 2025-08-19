Suscribete a
Cinco personas atendidas por inhalación de humo en un incendio en un edificio de Madrid

Siete dotaciones de Bomberos del ayuntamiento trabajaron en la extinción de las llamas

La vivienda afectada en la calle Lago San Martín en Madrid
La vivienda afectada en la calle Lago San Martín en Madrid EMERGENCIAS

Alba García

Cinco personas han sido atendidas por inhalación de humo tras declararse un incendio en la madrugada de este martes en una vivienda de la calle Lago San Martín, en Madrid. El fuego se originó en el segundo piso de un edificio residencial.

El aviso se produjo a las 2:45 horas. Una de las personas afectadas residía en la vivienda siniestrada y las otras cuatro eran vecinos del bloque que también sufrieron los efectos del humo. Todos fueron atendidos por efectivos de Samur-Protección Civil en el lugar de los hechos.

Siete dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajaron en la extinción de las llamas, que presentaban una gran carga de fuego debido a la acumulación de enseres en el interior de la vivienda. Los equipos lograron sofocar el incendio antes de que se propagase al resto del edificio.

La intervención también contó con la colaboración de agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional, que se desplazaron para asegurar la zona y coordinar la evacuación preventiva de los vecinos.

A pesar de la virulencia del fuego, no se han registrado heridos de gravedad. Las labores de los servicios de emergencia permitieron controlar la situación y garantizar la seguridad de los residentes del inmueble.

