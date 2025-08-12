Incendio «explosivo» en Tres Cantos: «No podíamos hablar ni respirar; sentíamos las llamas en las ventanas»

Suscribete a
Javier, junto a su caseta de aperos, ahora calcinada
Javier, junto a su caseta de aperos, ahora calcinada belén díaz

Enia Gómez y Ricard López

Tres Cantos

De la caseta de aperos sólo quedaba su armazón, carbonizado. A su alrededor, un páramo negro. Cada cierto tiempo, Carlota se encaminaba hacia lo que quedaba de la pequeña piscina prefabricada, deformada por el fuego. Rellenaba con agua un par de botellas de plástico para ... asistir a su padre en la tarea de sofocar el fuego. «Llegamos a pensar que [la parcela] se habría salvado. Hasta esta mañana, cuando hemos visto a través de distintos canales de televisión nuestra caseta envuelta en llamas», cuenta Javier, de pie frente a lo que consideraba su pequeño refugio en el campo, ahora reducido a cenizas.

