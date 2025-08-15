Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Cuatro miembros de la UME heridos en el incendio de Yeres (León)
Obituario
Lambán, el anarquista que se enamoró de Felipe y se despidió enfrentado a Sánchez

Una soldadura, la posible causa del incendio de Pozuelo de Alarcón

Hacia las 14.00 horas, el fuego quedó estabilizado, aunque las labores de enfriamiento se alargaron durante la tarde

Perimetrado el incendio de Tres Cantos tras dejar un fallecido y cuatro viviendas afectadas

Efectivos trabajando la mañana de este viernes en el incendio de Pozuelo de Alarcón
Efectivos trabajando la mañana de este viernes en el incendio de Pozuelo de Alarcón COMUNIDAD

Alba García

Los bomberos de la Comunidad de Madrid, junto con agentes y brigadas forestales, han participado este viernes por la mañana en la extinción de un incendio de vegetación registrado en las inmediaciones de la M-40, a la altura del kilómetro 45, en el término municipal de Pozuelo de Alarcón. Según fuentes cercanas a la investigación, el origen del fuego pudo estar relacionado con trabajos de soldadura en una empresa próxima

Hacia las 14.00 horas, el fuego quedó estabilizado, aunque las labores de enfriamiento y revisión del perímetro continuaron con el apoyo de cuatro helicópteros y ocho medios terrestres, debido al riesgo de reactivación.

El Servicio de Emergencias de Pozuelo de Alarcón (SEAPA), junto con la Policía Local y la Policía Nacional, se hizo cargo del dispositivo sanitario preventivo y del control del tráfico.

Noticia Relacionada

El incendio provocó daños en el arbolado de la zona del pinar, que quedó completamente calcinado. Según fuentes cercanas, se investiga si el origen del fuego pudo estar relacionado con trabajos de soldadura en una empresa próxima. Por motivos de seguridad, las instalaciones fueron desalojadas, sin que se registraran heridos.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón instó a los ciudadanos a mantener la precaución y a seguir únicamente la información difundida a través de los canales oficiales.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app