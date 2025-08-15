Una soldadura, la posible causa del incendio de Pozuelo de Alarcón
Hacia las 14.00 horas, el fuego quedó estabilizado, aunque las labores de enfriamiento se alargaron durante la tarde
Los bomberos de la Comunidad de Madrid, junto con agentes y brigadas forestales, han participado este viernes por la mañana en la extinción de un incendio de vegetación registrado en las inmediaciones de la M-40, a la altura del kilómetro 45, en el término municipal de Pozuelo de Alarcón. Según fuentes cercanas a la investigación, el origen del fuego pudo estar relacionado con trabajos de soldadura en una empresa próxima
Hacia las 14.00 horas, el fuego quedó estabilizado, aunque las labores de enfriamiento y revisión del perímetro continuaron con el apoyo de cuatro helicópteros y ocho medios terrestres, debido al riesgo de reactivación.
El Servicio de Emergencias de Pozuelo de Alarcón (SEAPA), junto con la Policía Local y la Policía Nacional, se hizo cargo del dispositivo sanitario preventivo y del control del tráfico.
El incendio provocó daños en el arbolado de la zona del pinar, que quedó completamente calcinado. Según fuentes cercanas, se investiga si el origen del fuego pudo estar relacionado con trabajos de soldadura en una empresa próxima. Por motivos de seguridad, las instalaciones fueron desalojadas, sin que se registraran heridos.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón instó a los ciudadanos a mantener la precaución y a seguir únicamente la información difundida a través de los canales oficiales.
