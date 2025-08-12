Aparatoso incendio en Xanadú: diez vehículos arden en el párking del centro comercial

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid también han tenido que intervenir este martes para sofocar un incendio que llegó a afectar a diez vehículos que se encontraban estacionados en el aparcamiento del centro comercial Xanadú, en la localidad de Arroyomolinos. Afortunadamente, no hubo daños personales y consiguieron que el fuego no se propagase ni al edificio principal ni a la vegetación circundante.

En torno a las 19.20 horas de la tarde, explicaran fuentes de Emergencias 112, empezaron a recibir las primeras llamadas de alerta. Cuando las cuatro dotaciones de bomberos desplegadas llegaron a la zona el fuego estaba ya «muy evolucionado», pero lograron contenerlo. Por seguridad, mientras confinaron a los clientes en el interior del complejo. El fuego no ha afectado a la vegetación circundante ni a la edificación.

Por otro lado, diez dotaciones de Bomberos de Madrid han extinguido un incendio de pasto y escombros declarado en el sector 3 de la Cañada Real y que ha generado mucho humo en la zona. Según ha informado Emergencias Madrid, el fuego, declarado en torno a las 19 horas, no ha afectado a ninguna vivienda. Tampoco ha habido daños personales, tan solo de enseres. Tras los trabajos de extinción, a esta hora los efectivos continúan desplegados para refrescar el terreno y evitar así que se reinicien las llamas.