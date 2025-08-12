Aparatoso incendio en Xanadú: diez vehículos arden en el párking del centro comercial
Los clientes fueron confinados en el complejo por precaución, aunque no hubo daños personales
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid también han tenido que intervenir este martes para sofocar un incendio que llegó a afectar a diez vehículos que se encontraban estacionados en el aparcamiento del centro comercial Xanadú, en la localidad de Arroyomolinos. Afortunadamente, no hubo daños personales y consiguieron que el fuego no se propagase ni al edificio principal ni a la vegetación circundante.
En torno a las 19.20 horas de la tarde, explicaran fuentes de Emergencias 112, empezaron a recibir las primeras llamadas de alerta. Cuando las cuatro dotaciones de bomberos desplegadas llegaron a la zona el fuego estaba ya «muy evolucionado», pero lograron contenerlo. Por seguridad, mientras confinaron a los clientes en el interior del complejo. El fuego no ha afectado a la vegetación circundante ni a la edificación.
Incendio en Xanadú que acaba de producirse @112madrid1 (Móstoles - Arroyomolinos) coches ardiendo en el parking. @A3Noticias @atresmediacom @telediario_tve @telemadrid pic.twitter.com/wVNsR8zizQ— Markus (@MarkusDhang) August 12, 2025
Por otro lado, diez dotaciones de Bomberos de Madrid han extinguido un incendio de pasto y escombros declarado en el sector 3 de la Cañada Real y que ha generado mucho humo en la zona. Según ha informado Emergencias Madrid, el fuego, declarado en torno a las 19 horas, no ha afectado a ninguna vivienda. Tampoco ha habido daños personales, tan solo de enseres. Tras los trabajos de extinción, a esta hora los efectivos continúan desplegados para refrescar el terreno y evitar así que se reinicien las llamas.
