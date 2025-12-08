Suscribete a
El cerro Almodóvar inicia su metamorfosis: pista de skate, gimnasio al aire libre, área de perros y más árboles

El Ayuntamiento de Madrid da el pistoletazo a las obras demandadas por los vecinos. En siete meses promete transformar «una de las zonas verdes más emblemáticas» del distrito de Latina

Milenios de historia bajo el cerro Almodóvar, el futuro kilómetro cero del Bosque Metropolitano

Imagen actual del cerro Almodóvar
Imagen actual del cerro Almodóvar AYTO. MADRID
Belén Sarriá

El próximo verano, los vecinos del distrito de Latina podrán disfrutar de un Cerro Almodóvar mucho más adaptado a sus necesidades. Y en todos los sentidos. El emblemático parque que comparten también los residentes de Carabanchel emprende ahora una metamorfosis que se percibirá tanto ... en el paisaje como en la forma de recorrerlo: nuevos itinerarios peatonales, accesos más cómodos y un mayor número de árboles que aportarán sombra. Pero la renovación irá más allá del paseo. Los madrileños encontrarán distintas zonas para entrenar al aire libre, ya sea para trabajar la musculatura, patinar sobre ruedas o lanzarse a practicar skate. Incluso los perros tendrán su propio espacio: una zona exclusiva en la que también podrán disfrutar de un pequeño gimnasio pensado para ellos.

