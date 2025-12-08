El cerro Almodóvar inicia su metamorfosis: pista de skate, gimnasio al aire libre, área de perros y más árboles

El próximo verano, los vecinos del distrito de Latina podrán disfrutar de un Cerro Almodóvar mucho más adaptado a sus necesidades. Y en todos los sentidos. El emblemático parque que comparten también los residentes de Carabanchel emprende ahora una metamorfosis que se percibirá tanto ... en el paisaje como en la forma de recorrerlo: nuevos itinerarios peatonales, accesos más cómodos y un mayor número de árboles que aportarán sombra. Pero la renovación irá más allá del paseo. Los madrileños encontrarán distintas zonas para entrenar al aire libre, ya sea para trabajar la musculatura, patinar sobre ruedas o lanzarse a practicar skate. Incluso los perros tendrán su propio espacio: una zona exclusiva en la que también podrán disfrutar de un pequeño gimnasio pensado para ellos.

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que capitanea Borja Carabante, ha iniciado las obras en «una de las zonas verdes más emblemáticas» del distrito de Latina para dar respuesta a «una demanda vecinal». Tal y como avanza ABC, estos trabajos se extenderán siete meses, por lo que estarán listos a mediados de 2026, tras una inversión municipal de un millón de euros. La mejora del parque, que abrió las puertas al público en 1986, cuenta con dos objetivos: primero, hacerlo más accesible al transeúnte y, segundo, dotar a los vecinos de nuevas zonas de ocio.

Para esto último, el Ayuntamiento creará hasta cinco nuevas áreas, casi todas destinadas al ejercicio físico. Además instalará nuevos bancos, mesas de picnic y mobiliario para aparcar la bicicleta. La primera de estas áreas se se dedicará a la calistenia, para lo que se colocarán estructuras metálicas de entrenamiento, barras paralelas, banco de abdominales, escaleras y sillas para ejercicios de brazos. La segunda área será biosaludable, para lo que se incluirá un circuito completo con aparatos para hacer ejercicio físico, sobre todo para adultos, que podrán ejercitar el tono muscular y trabajar la rehabilitación.

En el espacio más alejado de las viviendas, estará la zona vallada para perros que incluirá elementos de juego y entrenamiento para mascotas. El cuarto espacio estará destinado a los amantes del skate, que podrán practicar este deporte en una zona con formas curvas y hundidas –parecida a una piscina vacía– pensada para realizar trucos, giros y maniobras. Y también en otra parcela próxima que cuenta con escaleras, barandillas, bordillos y bancos, donde pueden realizar trucos más técnicos. Por último, habrá una pista de patinaje, rodeada por una barandilla metálica.

El segundo foco de las obras está destinado a hacer más accesible el parque, proporcionar mejor iluminación, evitar que se inunde con las lluvias así como dotarle de más vegetación. Es decir, de renovar la zona verde que data del siglo XX y que estuvo en manos privadas hasta que el Ayuntamiento lo adquirió en 1970 y lo remodeló para convertirlo en parque público.

De este modo, parte de los trabajos consistirán en crear itinerarios para peatones, con pavimentos continuos y antideslizantes, así como mejorar los accesos principales, reordenar los caminos y crear nuevos recorridos que conectan todas las zonas, de las deportivas a los espacios de sombra y de descanso. Por ejemplo, se renovará y ampliará la red de drenaje: «El 90,14% de la superficie total del parque será permeable, lo que contribuirá a restaurar el ciclo natural del agua y a evitar procesos erosivos», sostiene el área de Carabante.

También se plantarán 15 nuevos árboles y más de 2.300 arbustos que «minimizan los riesgos alergénicos», entre los que se seleccionará la morera de papel y el árbol de los farolillos, ya que están adaptados al clima de Madrid y necesitan menos riego. Además, el nuevo arbolado y los arbustos de porte bajo «garantizan zonas abiertas, eliminan puntos ocultos y refuerzan la sensación de seguridad en los recorridos y zonas estanciales». Y como en el resto de obras, se adaptará el alumbrado a sistema led.

Asimismo, el Ayuntamiento aprovecha las obras para recuperar la antigua Fuente del Carnero, actualmente degradada. Así, se rehabilitará el muro y se adecuará su entorno mediante un nuevo camino accesible, jardines y un espacio estancial con asientos de madera con respaldo.