Madrid exporta a Buenos Aires su modelo para ayudar a personas con discapacidad a reducir la brecha digital

El pasado mes de mayo, las 29 metrópolis que integran la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) acordaron trabajar de manera conjunta para reducir la brecha digital que afecta especialmente a las personas con discapacidad intelectual. Entonces fijaron una nueva reunión coincidiendo con la Semana ... de la Discapacidad, cuyo día central se celebra este miércoles, para compartir avances y resultados. Siete meses después, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, viaja a Buenos Aires para inaugurar el foro, participar en las mesas técnicas y, sobre todo, presentar el modelo de la capital como referencia.

Así, desde este jueves al viernes, la dirigente popular pondrá en valor una decena de iniciativas que Madrid lleva aplicando desde 2019, cuando se creó la Oficina de Accesibilidad Universal de Madrid, así como otras más recientes. Por ejemplo, la madrileña va a explicar cómo el consistorio adapta la web y las aplicaciones municipales a una lectura fácil, con visibilidad del texto mejorada y con asistente virtual. O, también, cómo el área de Políticas Sociales ya ajusta la lectura fácil todos los documentos destinados a personas con discapacidad así como la gestión de la Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Asimismo, expondrá otros servicios municipales que están adaptados a las necesidades de estas personas bien sea con esta lectura sencilla o bien con inteligencia artificial. Así, Sanz relatará el caso del Servicio de Información y Acogida (SIA) que se presta en los centros de servicios sociales, con personal formado en accesibilidad digital, que cuenta con una aplicación con IA que ofrece información sobre más de 133 prestaciones sociales, con respuestas adaptadas. O la guía interactiva de recursos que sirve de ayuda a las personas con discapacidad intelectual y las oficinas de atención a la ciudadanía (OAC), que han formado a su personal en atención a personas con discapacidad y en brecha digital, además de atender en lengua de signos o crear itinerarios accesibles.

La encargada de inaugurar el evento aprovechará el turno para presentar otras herramientas que considera que también ayudan a mejoran el día a día de las personas con discapacidad intelectual. Como son las adaptaciones literarias a lectura fácil de obras como Tristana, de Galdós, Cinco semanas en globo, de Julio Verde o Ronda de Galanes, de Concha Espina, disponibles en las bibliotecas municipales. Otro ejemplo aún más reciente es el de la aplicación que se ha habilitado para poder seguir las luces de navidad de la capital ya que, a través de autodescripciones, narra a las personas con discapacidad lo que se está mostrando frente a ellas y el significado de las diferentes escenas.

Madrid tiende puentes con la capital argentina

La segunda edil madrileña no solo participará en el foro sino que empleará parte de su agenda institucional para citarse con otros mandatarios con las que comparte competencias, como es la de Seguridad y Emergencias. Así, tendrá un doble encuentro con el equivalente a delegado en Madrid, Horacio Giménez. Con él, primero, visitará con el Centro de Monitoreo Urbano de la capital argentina, que es la sede desde donde se controlan y visualizan las cámaras de videovigilancia urbana, con el objetivo de compartir experiencias sobre una iniciativa potenciada por ambas ciudades en los últimos años. Y, después, participará en otro encuentro en el Instituto Superior de la Seguridad Pública, el centro donde se forman los agentes de Policía de Buenos Aires, lo que sería el equivalente al IFISE regional de Madrid, tal y como informan a ABC desde Cibeles.

También se verá con su homóloga de Buenos Aires, la vicejefa Clara Muzzio, con quien mantendrá una reunión en la sede de la Casa de Gobierno. Mientras, con el ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Sebastián Mraida, acudirá a uno de los centros de inclusión social que están focalizados en adicciones y problemas de salud mental derivados de ellas, para compartir experiencias con respecto a Madrid Salud.

La vicealcaldesa también mantendrá varias reuniones con sus homólogos en Seguridad y Emergencias

Por último, junto al subsecretario bonaerense de Integración y Desarrollo del Sur, visitará el nuevo planeamiento del sur de la ciudad porteña bautizado como parque de la Ciudad, ideado por un lado para mejorar la vida de los habitantes de esta zona con nuevas infraestructuras, servicios y zonas verdes, que se equivale a los planes de reequilibrio desarrollados en Madrid, y, por otro, para desarrollar un proyecto urbanístico para la construcción de viviendas y nuevos barrios, en la línea de los desarrollos urbanísticos que también se están desarrollando en la capital de España.

La visita que realizará Sanz junto a la técnico del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, Ana Buñuel, se produce apenas un mes después de la del alcalde José Luis Martínez-Almeida, que fue a la capital argentina a tender puentes entre sendas urbes. El regidor madrileño participó también en el foro de UCCI, donde se comprometió a que Sanz inauguraría la sesión de esta semana.