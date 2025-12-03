Suscribete a
Madrid exporta a Buenos Aires su modelo para ayudar a personas con discapacidad a reducir la brecha digital

La vicealcaldesa Inma Sanz viaja a Argentina para inaugurar un foro internacional en el que 29 ciudades comparten soluciones en la semana de la discapacidad

La vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, en un acto
La vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, en un acto
Belén Sarriá

El pasado mes de mayo, las 29 metrópolis que integran la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) acordaron trabajar de manera conjunta para reducir la brecha digital que afecta especialmente a las personas con discapacidad intelectual. Entonces fijaron una nueva reunión coincidiendo con la Semana ... de la Discapacidad, cuyo día central se celebra este miércoles, para compartir avances y resultados. Siete meses después, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, viaja a Buenos Aires para inaugurar el foro, participar en las mesas técnicas y, sobre todo, presentar el modelo de la capital como referencia.

