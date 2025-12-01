Suscribete a
En las entrañas de la Castellana: cómo soterrar el norte sin cortar suministros a Las Cuatro Torres y La Paz ni árboles centenarios

El Ayuntamiento de Madrid salva «a toda costa» pinos y cipreses, resitúa 18 marquesinas y lidia con la presión de las Cuatro Torres y de La Paz

El área de Obras avanza «extraordinariamente bien» para abrir el túnel a finales de 2026

Los operarios trabajan en el futuro túnel de la Castellana
Los operarios trabajan en el futuro túnel de la Castellana Tania sieira
Belén Sarriá

Más de un centenar de operarios trabaja de forma simultánea en una de las obras más importantes de la legislatura y una de las grandes deudas a saldar con el norte de la capital. Arranca la maquinaria a las 7.00 horas de la ... mañana y así se mantiene durante las próximas 12. Solo durante el fin de semana, reduce el turno—de 9.00 a 14.00—, en aras de garantizar el descanso vecinal. Unos enormes artefactos protagonizan la escena, bajo la atenta mirada de las Cuatro Torres (ya son cinco), del hospital La Paz y, en el lado contrario, de los vecinos de la antigua colonia de San Cristóbal.

