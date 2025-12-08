Suscribete a
ABC Premium

Lo que cambia en Madrid cuando está en venta

Bajo cielo

Hace veinte años, uno pasaba por Juan Bravo o Príncipe de Vergara y encontrar sitio para aparcar en Nochebuena era tarea imposible. Hoy, tiene algo desolador, parece un barrio fantasma

El fin de las tertulias: la nueva moda de no dejarse ver

Decoración navideña en una céntrica calle de Madrid
Decoración navideña en una céntrica calle de Madrid EP
Alfonso J. Ussía

Alfonso J. Ussía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No hace mucho tiempo, Madrid lucía en estos días prenavideños, sus mejores galas de cara a celebrar la Nochebuena. Siempre se dijo que el Besugo era el plato perfecto. En mi casa somos de pularda. Pero hoy en día sorprendería mucho toparse con la vendedora ... de pavos, una mujer que caminaba con su grupo de pavos vivos por Serrano y Velázquez, vendiéndolos en las porterías de quienes podían permitirse, ya no sólo pagarlo, sino también desplumarlo y cocinarlo para los suyos. Imagino que con la pavera pasaría lo mismo que con los vendedores de pisos, que siempre han tenido en los porteros de las casas de estas zonas de Madrid a sus mejores aliados de cara a vender pavos o pisos. Umbral decía que todos los porteros del barrio de Salamanca, de Chamberí y Retiro eran de derechas, porque leían el ABC, periódico que devoraban cuando ya había sido leído por los propietarios y «las señoras», que decía el incomparable Paco.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app