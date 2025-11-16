Suscribete a
El Madrid de Encarnita Polo

La capital que compartimos era la de un barrio con ultramarinos, mercerías, la juguetería Rovy o el bar Tormes de Chamberí

La Almudena: Mil años así

Encarnita Polo, en la presentación de un evento en la Casa de Campo Julián de Domingo
Alfonso J. Ussía

Encarnita Polo vivía en el séptimo y nosotros en el quinto, en un edificio de García de Paredes. Recuerdo una vez que la recogieron en un Cadillac descapotable que no terminaba nunca. Siempre me sonreía cuando nos cruzábamos en el portal. Me preguntaba cosas ... en el ascensor. Me impresionaba mucho su forma de brillar, entre cansada y rota, como un foco recién apagado del que todavía se escapa el humo. Ella era música y escena, una de esas personas con más tablas en el escenario que la propia madera. Mucha mierda y todo eso. Era íntima amiga de Charles Aznavour.

