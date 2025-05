La bunkerización de Barajas no consigue expulsar a los sintecho

Un aeropuerto bunkerizado para frenar la llegada de sintecho, aunque con ciertas grietas de acceso. La decisión de limitar el acceso entre las 21 y las 5 horas solo a los pasajeros con billete de vuelo y sus acompañantes, con vigilantes de seguridad ... en las cuatro puertas abiertas de la T4 y en las cinco de la T1, T2 y T3, no ha bastado para acabar con los cientos de acampados en su terminales, si bien el número se ha reducido bastante. Como era de esperar, algunos de ellos acudieron antes del anunciado cierre a las terminales, a una hora, cercana a las 8 de la tarde, en la que se supo que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se reunirá este jueves con el presidente de AENA, Maurici Lucena.

La situación en la T4 ha quedado lejos del runrún esperado, sin apenas presencia de indigentes a excepción de la planta 1, donde una veintena de ellos ya tomaba posiciones en uno de los enclaves menos transitados. Los primeros filtros de entrada estaban colocados justo al salir de Metro y Cercanías. «Buenas tardes, ¿me enseña el billete?», se esforzaban en pedir los profesionales de seguridad contratados por el aeropuerto. La petición se extendía a todos los viajeros, turistas incluidos, a excepción de aquellos que llegan vestidos con ropa de trabajo.

A su lado, asomaban los primeros carteles, en español y en inglés, de una circunstancia cuando menos insólita: «Acceso abierto. Para la permanencia y acceso al aeropuerto será requerida la documentación necesaria». Allí, los vigilantes de Metro solo solicitaban el título de transporte válido para llegar hasta ese punto. «Nosotros no pedimos el billete de avión, solo el de Metro, y, si un indigente lo tiene, no le impedimos el paso», señalaba el coordinador de seguridad del suburbano. Al pasar los tornos, sin embargo, la coyuntura era bien diferente.

«¡Qué vais a hacer con los que están arriba!», protestaba Héctor, un venezolano asentado desde hace seis meses en la terminal al que los vigilantes de Barajas le acababan de impedir el paso. El expulsado, que había regresado al Metro, conseguía diez minutos después entrar a Barajas por un lugar que prefería no desvelar. «Estos controles no tienen ningún sentido, porque no diferencian entre los que son conflictivos, un grupo muy reducido, y los que estamos aquí por necesidad sin hacer daño a nadie», remarcaba.

Otros, en cambio, mostraban su disconformidad ante la presencia de los medios de comunicación. «Vete a grabar a otro lado», gritaban, airados, varios sintecho. A las 9, la mayor parte de las puertas quedaron cerradas, lo que llevó el desconcierto los primeros afectados. «What's happening?», preguntaba un turista, fiel reflejo del dudoso protocolo. «Manda huevos, que me pidáis el billete lo acepto, pero que solo haya una puerta para pasar…», esgrimía un pasajero. Y todo, mientras los guardias de seguridad indicaban que el rumbo a tomar era la puerta 8, la única que permanecía abierta en la planta de salidas.

T1 y T2

Conforme pasaba el tiempo y comenzaban las horas de baja afluencia, al otro lado de Barajas, en la Terminal 1, se podía reconocer a simple vista a los sintecho, sentados en las zonas de descanso o simplemente merodeando entre los pasajeros que arrastran sus maletas dirección a las puertas de embarque. Ya en torno a las 7 de la tarde, el acceso por la línea 8 de Metro de Madrid estaba bloqueado. Sin ninguna distinción, los vigilantes de seguridad pedían los documentos de viaje correspondientes. «Con que me lo enseñe uno me vale», informa a un grupo de jóvenes, que sin rechistar sacan el móvil para mostrar el código QR.

Era casi la hora de que Barajas se blindase en horario nocturno, y algunas de estas personas sin hogar que ya merodean en lo que será su techo este miércoles por noche no son conocedoras de que se aplicará esta medida. «No tenía ni idea, pero ya se encontrará alguna otra forma de entrar», asegura con despreocupación este residente habitual «pero no permanente» del aeródromo madrileño.

Para él, esta medida no es ninguna solución para la situación, sino tan solo un parche: «El ser humano tiende a sobrevivir, ¿no? Pues, si no se puede por un lado, será por otro. Con esta medida igual no entran unos pocos, pero hay mucha gente que está aquí todo el tiempo», señala. Este hombre asegura que vive «día a día», no sabe si el jueves vendrá algo antes de la hora, pero, si no le dejan pasar, «tampoco será para tanto». «Si tengo que dormir en la calle, lo haré, no sería la primera vez», concluye, y continúa su camino arrastrando una maleta tamaño cabina de color gris, un perfecto camuflaje entre los viajeros.

La puerta 3 es uno de los cinco accesos que comparte esta terminal con T2 y T3 y que permanecen abiertos las 24 horas del día. El resto de puertas se bloquean a la hora que Aena ha decidido. Y así fue. Dos vigilantes de seguridad, de los 22 que conforman el refuerzo por parte de esta empresa pública para controlar las instalaciones, custodiaron con puntualidad este punto, pidiendo las tarjetas a cada persona que intentaba entrar. Sin embargo, nada pueden hacer con los que ya están dentro, que esta noche su albergue será el aeropuerto madrileño.

La problemática en torno a las personas sin hogar que pasan la noche en Barajas ha generado una crisis entre las distintas administraciones sobre la gestión de lo que continúa pasando. Para poner orden a esta situación, el Comité de Dirección Ejecutivo de Aena acordó hace una semana una actualización de las normas de funcionamiento interno y uso de los aeropuertos de su red, a fin de establecer medidas como controles de acceso, cierres o desalojos de las instalaciones aeroportuarias. Estas reglas se recogen en un documento de seis páginas, al que tuvo acceso este miércoles EP y cuyo contenido alberga una exposición de motivos y cuatro artículos sobre ámbito de aplicación, actividades y comportamientos no permitidos en los recintos aeroportuarios, hasta 27 «totalmente prohibidos».

Seguimiento municipal

El Ayuntamiento de Madrid ha asegurado este miércoles estar monitorizando ya a 105 de estas personas, de las cuales un total de 14 han accedido a centros de acogida municipales, apuntaban fuentes municipales a ABC. «Con el resto, incluso con los que rechazan sistemáticamente acudir a nuestros recursos, seguimos atendiéndoles para ganarnos su confianza», añaden las mismas fuentes.

«¿El Ayuntamiento de Madrid puede ir al aeropuerto? Sí. ¿Pueden nuestros equipos de atención social ponerse en contacto con estas personas? Sí. ¿Les podemos obligar a salir del aeropuerto? No. ¿Les podemos obligar a ir a los recursos sociales del Ayuntamiento de Madrid? No. Quien entienda que esto se soluciona con que el Ayuntamiento de Madrid va, por la fuerza se los lleva y por la fuerza les mete en un recurso social, se equivoca gravemente», advertía el propio Almeida, un día antes de reunirse con Lucena.