Steven Yiu: «Barajas puede ponerse a la altura de Heathrow y Charles de Gaulle porque todavía tiene capacidad para absorber más demanda»

El aeropuerto de Hong Kong es una de las infraestructuras más importantes del mundo por la que el año pasado pasaron 120 millones de turistas, casi el doble de los 66 millones que lo hicieron en 2024 por Madrid- Barajas, el principal aeródromo de nuestro ... país. ABC pudo hablar con el director ejecutivo de operaciones aeroportuarias del aeropuerto internacional de Hong Kong, Steven Yiu, durante su visita el pasado mes de abril al Passenger Terminal Expo 2025, celebrado en Ifema. El directivo asegura que hay recorrido para aumentar las conexiones entre España y su territorio y pone a nuestro país entre los favoritos para el turista chino y asiático.

La conectividad aérea entre España y Hong Kong está aumentando por el auge del turismo en Asia ¿Hay recorrido para incrementar los vuelos entre ambos destinos?

La demanda entre España y Asia es muy elevada. De hecho, los asiáticos prefieren viajar a Europa que a Estados Unidos. Les gusta París o Londres, pero son ciudades que ya conocen más, y ahora hay más interés en países como España y Portugal porque son zonas que tienen mucho potencial turístico. Por lo que pienso que sí crecerá la conectividad entre Hong Kong y España, aunque todavía está lejos de la que existe con otros aeropuertos europeos como Londres Heathrow.

¿Desde Hong Kong se ve también a Madrid como la puerta a Latinoamérica como ya hacen otras aerolíneas chinas?

Madrid es ya visto como el punto de entrada a Sudamérica para volar a países como Perú y Brasil. Porque la otra opción para los asiáticos que quieren volar a esa región es hacer escala en Estados Unidos o Sudáfrica.

Estos días ha podido pasar por el aeropuerto de Barajas. Usted que trabaja en uno de los aeropuertos más importantes del mundo... ¿qué piensa de la infraestructura? ¿Está a la altura de los grandes 'hubs' asiáticos?

Barajas tiene una arquitectura es muy bonita, tiene una construcción muy buena y es un aeropuerto muy bien organizado. Creo que en el futuro Madrid tiene posibilidades de convertirse en uno de los 'hubs' europeos más importantes a la altura de París y Londres, porque de hecho si lo comparamos con Charles de Gaulle o Heathrow son aeropuertos que ya están llenos y no tienen espacio para seguir abasteciendo a más demanda. Pero Madrid sí que dispone de margen para absorber demanda.

¿Qué puede aprender Barajas de Hong Kong?

No sé si aprender sería la palabra acertada, pero nosotros invertimos mucho en tecnología, sobre todo en vehículos automáticos que nos ahorran mano de obra. En Hong Kong tenemos serios problemas para cubrir todas las operaciones por la escasez de trabajadores. De hecho, acabamos de terminar nuestro sistema de tres pistas (antes había dos) y ya podemos cubrir una demanda de 120 millones de pasajeros al año, pero necesitamos 40.000 operarios más. Como no podemos depender tanto de la disponibilidad de mano de obra, invertimos mucho en la automatización de procesos, de vehículos... (ver foto). El problema es que en Hong Kong la tasa de nacimiento es muy baja, de las más bajas del mundo. Nos enfrentamos a un problema de envejecimiento. Y luego, por otra parte, no podemos contratar a personal de la China continental.

Autobús autónomo en el aeropuerto de Hong Kong ABC

¿Preocupa en su aeropuerto la guerra comercial lanzada por Trump? ¿Piensa que puede afectar al movimiento de pasajeros?

Sin duda. Creo que va a haber una ralentización en el crecimiento de viajeros tanto en Asia como en Europa. Las personas van a tener al final menos capital para gastar en viajar y en ocio, pero creo que será breve.

Ahora el turismo español está centrando sus esfuerzos en atraer al turista asiático. ¿Cuál es la experiencia de aeropuerto que busca este viajero?

Al final la gente no decide viajar por el aeropuerto. España es un destino turístico atractivo que ya de por sí llama la atención. Una de las cosas más importantes es el precio de los billetes de avión. Si las aerolíneas aumentan el número de vuelos con España habrá más competencia y entonces los precios bajarán.