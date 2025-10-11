Un aparatoso incendio en un edificio de la Gran Vía de Madrid genera el caos en la capital y obliga a actuar a bomberos y Policía

Una aparatoso incendio en un edificio de la Gran Vía de Madrid ha obligado este sábado a paralizar el tráfico en la calle y ha motivado la presencia de un dispositivo de seguridad con varios camiones de Bomberos y de Policía que tratan de ... apagarlo.

Los hechos han ocurrido en la calle Cruces, a la altura del número 3. Por ahora, se desconoce el origen del fuego. La edificación, cubierta con una lona, complicó las labores de extinción y generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Incendio en el centro de Madrid... Cerca de Gran Vía! pic.twitter.com/Fej18xdSYo — viajacomeyrelaja (@viajacomeyrelaj) October 11, 2025

Tal y como ha confirmado el Ayuntamiento de Madrid, las autoridades han cortado el tráfico y el paso a viandantes entre la plaza de Cibeles y la plaza de España, debido a la intervención de los equipos de Emergencia.

Así está Gran Vía pic.twitter.com/Am3u3rNjFB — MissGlock (@MissGLCK) October 11, 2025

El incidente se produce pocos días después de que tuviera lugar el derrumbe de varios forjados de un edificio en la calle Hileras que se encontraba en obras, que dejó cuatro víctimas mortales y cuatro heridos, y por el que se abrió una investigación por parte del juzgado de Instrucción número 43 de Madrid.