Un aparatoso incendio en un edificio de la Gran Vía de Madrid genera el caos en la capital y obliga a actuar a bomberos y Policía

Las autoridades han cortado el tráfico y el paso a viandantes entre la plaza de Cibeles y la plaza de España. Se desconoce el origen del fuego

Imagen del humo tras el incendio en un edificio en Gran Vía
Imagen del humo tras el incendio en un edificio en Gran Vía

Una aparatoso incendio en un edificio de la Gran Vía de Madrid ha obligado este sábado a paralizar el tráfico en la calle y ha motivado la presencia de un dispositivo de seguridad con varios camiones de Bomberos y de Policía que tratan de ... apagarlo.

