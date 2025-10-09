El edificio de Ópera colapsó tras días con sobrecarga en el mismo punto del forjado

La madrugada multiplicó el luto en la calle de las Hileras, 4, donde toneladas de escombros sepultaban a las dos víctimas mortales que faltaban por ser extraídas de la tragedia que el martes sacudió esta angosta vía cercana a la plaza de Ópera. Cuatro muertos ... en total, un accidente laboral que bruñó de azabache el corazón de la capital: una arquitecta auxiliar y tres obreros fallecieron en lo que, por los primeros datos que se manejan, apunta a una negligencia. Según ha podido saber ABC, el primer informe de la Policía Municipal, que lleva el caso, apunta a una sobrecarga en la cubierta del edificio, como bien adelantó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida; pero, además y siempre dentro del prólogo de las hipótesis, se investiga si el material acumulado llevaba días allí, amontonado en un solo punto de ese piso.

Los expertos en Siniestralidad Laboral de la Comisaría de Coordinación Judicial del Cuerpo han entrado por primera vez en lo que queda de la estructura, unas oficinas que estaban siendo 'vaciadas' para reconvertirlo en un hotel de cuatro estrellas. Desde febrero, la empresa contaba con el permiso de obras, pero los trabajos actuales no consistían en tirar las fachadas. «De hecho, si el suceso hubiese tenido como causa un fallo en la estructura, hubiese caído entero», dicen fuentes del caso, en referencia a las paredes exteriores y a las dos inspecciones técnicas, de 2012 y 2022, que resultaron desfavorables.

Los investigadores creen que el material de obra acumulado en la cubierta, que iba a ser una terraza de lujo del futuro hotel, llevaba allí varios días. Desde el viernes o el lunes, la víspera de la catástrofe. Lo cierto es que, explican los informantes, si todo ese peso hubiese estado repartido por distintos puntos de esa planta, no habría colapsado. Pero el hecho de que se encontraran tantas toneladas en un mismo punto, en tan pocos metros cuadrados de la misma superficie, hizo que se debilitara el forjado superior. Una de las hipótesis es que estuvieran acumuladas sobre un vano, y no encima de un pilar, lo que ya supuso que el accidente no tuviera marcha atrás.

El fin de semana no estuvieron trabajando los operarios, alrededor de cuarenta, en Hileras, 4. Pero, al retomar la obra, las oscilaciones propias de las labores de construcción facilitaron que el debilitamiento desembocara en un desplome entero del sexto piso. El enorme peso hizo que el resto de plantas se destruyeran como un castillo de naipes. Y que Laura, Dembele, Jorge y Alfa murieran aplastados en el instante. El edificio tenía una superficie edificable de 6.745 metros cuadrados.

Por eso, ahora, los especialistas van a visionar las cámaras de la zona de los últimos días y comprobar qué día fueron colocados los materiales en ese lugar, y calcular así el tiempo que aguantó la cubierta. Se decantan, inicialmente, por el viernes o el lunes pasados. Pero, insisten, es muy pronto para manejarse fuera de la lindes de las hipótesis. El juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, que se ha hecho cargo del caso, recibirá un informe completo cuando las causas estén más claras. El estado de ruina total en que ha quedado el esqueleto no está facilitando las primeras tareas de investigación sobre el terreno.

Obreros que se encontraban en el edificio que se derrumbó en Ópera Guillermo navarro

Algunas fuentes comparaban lo sucedido este martes en Hileras con el accidente, el 18 de septiembre de 2018, durante la reforma del hotel Ritz de Madrid, en el que falleció un obrero de Costa de Marfil de 41 años y sufrieron heridas otras siete personas. En aquel caso, fue la colocación de las plataformas de carga y descarga la que hizo colapsar desde la sexta planta hasta la segunda.

Otro ejemplo sacado a colación es más reciente: el desplome, el 7 de mayo del año pasado, de un inmueble que estaba siendo parcialmente derruido para convertirlo en apartamentos. Ocurrió también en una construcción de seis plantas, en Herrera Oria (Fuencarral-El Pardo). Durante las obras de apuntalamiento con un martillo hidráulico, la cubierta más alta se vino abajo por la zona más cercana al hueco de las antiguas escaleras, y, como efecto dominó, destrozó el piso inferior. Dos obreros, Ngolo y Álvaro, resultaron muertos y un tercero, Hassan, herido grave. Les cayeron unas 100 toneladas de hormigón encima. Ese siniestro fue investigado, precisamente, por el mismo Grupo de Siniestralidad Laboral que ahora ha tomado las riendas de las pesquisas en Ópera y que está considerado de referencia nacional.

Como en aquella ocasión, también se realizaran catas de los materiales de la estructura. Además, hay que tomar declaración a numerosos testigos, que los hubo, y a las cuatro decenas de operarios que salvaron la vida porque se dieron prisa o estaban fuera aprovechando la hora del almuerzo. Otro eje de la investigación será lo que aporte la empresa Rehbilita, encargada de estas operaciones.

«Una estructura antigua»

El jefe de guardia del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Seguí, aseguró ayer que el derrumbe registrado en el edificio ubicado se originó en la sexta planta, donde cedió el forjado superior de la terraza, una superficie de aproximadamente 50 metros cuadrados, donde los obreros no se encontraban trabajando. El portavoz insistió en que se desconocen las causas exactas y que aún hay numerosas labores por realizar. Además, recordó que los obreros «estaban trabajando sobre una estructura antigua, retirando tabiques y modificando cargas».

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó esta versión en una rueda de prensa a primera hora en el Palacio de Cibeles y añadió que este inmueble contaba con una licencia desde el pasado mes de febrero y que la inspección, la supervisión y la vigilancia corresponde a la dirección facultativa de la obra, «que es quien legalmente tiene encomendado el cumplimiento de esas obligaciones y, por tanto, que es quien debe hacer todas las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad, así como que las obras se estén ejecutando de acuerdo a las prescripciones y al contenido de la licencia».

Además, aseguró que ha instado a la Junta Municipal del distrito de Centro a realizar un «repaso exhaustivo» a las posibles quejas o denuncias que se hayan podido presentar a los canales oficiales del consistorio madrileño. Hasta el momento, no consta ninguna.

El responsable de la empresa Anka Demoliciones, Daniel Anca, aseguró ayer que el derrumbe fue un «accidente» en una zona en la que no se estaba trabajando. Señaló además que aún no tiene información sobre las causas del suceso y que la empresa está también recabando datos mientras avanza el trabajo de la Policía Científica

En cuanto a la finca, levantada en 1965, fue adquirida en 2022 por el fondo saudí RSR Singular Assets Europe, una socimi radicada en Luxemburgo que pagó 24,5 millones de euros en la adquisición del inmueble, entonces de oficinas. La idea es la construcción de un hotel de cuatro estrellas con un restaurante en la zona baja y una terraza en la superior, donde comenzó el colapso. También que cuente con una importante presencia de vegetación, según el proyecto original, entre las plazas de Ópera y Mayor. El fondo está gestionado por la cartera Caler Advisory, de los hermanos Carmen y Álvaro Escrivá de Romaní. Opera en varios edificios hoteleros y de apartamentos turísticos en los centros históricos de Madrid, Barcelona, Valencia y Oporto (Portugal).