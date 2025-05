Almeida se rinde con Vox: «Trabajamos en una prórroga presupuestaria»

En el último pleno ordinario del año del palacio de Cibeles, el alcalde salió unos minutos del hemiciclo para atender a los periodistas y soltar la frase que circula desde hace semanas en el Ayuntamiento de Madrid. «Estamos trabajando en un escenario de prórroga ... presupuestaria», sentenció José Luis Martínez-Almeida, unos minutos después de su primer rifirrafe con el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. La relación entre ambos, rota durante meses, se hizo añicos este martes en una sesión donde cruzaron reproches sin tregua y pulverizaron las últimas esperanzas de pactar los presupuestos para 2023.

Si no hay giros de guion, la capital entrará en el año nuevo con el plan de ingresos y gastos de 2022 que Almeida sacó adelante con el apoyo de los concejales carmenistas del Grupo Mixto. Este diciembre, 159 días antes de las próximas elecciones municipales, Vox mantiene su puerta cerrada. No ha habido ni una sola conversación con el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos para firmar unas cuentas de 5.703 millones de euros que prometían rebajar el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) al tipo mínimo legal. «Vox no se ha movido de su posición, la situación es esta, no contamos con los votos», concluyó el regidor.

Almeida lanzó el ataque en su comparecencia inicial: «Que no haya presupuestos no es una buena noticia para Vox, pero es una buena noticia para la izquierda y para [el presidente del Gobierno] Pedro Sánchez, y esto debería hacer reflexionar a Ortega Smith». El portavoz del grupo contraatacó: «Si hacemos comparaciones, Pedro Sánchez llegó a la política mintiendo; usted también llegó a la Alcaldía mintiendo, dijo que acabaría con el Madrid Central de las multas». Ahí estaba, por enésima vez, la condición que Vox plantea desde el mes de septiembre para dar su 'sí' a los últimos presupuestos del mandato, borrar las restricciones de la zona de bajas emisiones del centro de la ciudad.

Durante tres años consecutivos, Almeida ha logrado luz verde a sus cuentas 'in extremis' y este 2022 no parecía la excepción. El lunes se reunió de urgencia la comisión en la que el equipo de gobierno obtuvo el dictamen favorable a los presupuestos: la abstención de Vox propició un empate y el voto de calidad de la presidenta de la comisión, la popular Blanca Pinedo, allanó el camino. El siguiente paso es el pleno de presupuestos, «si es que se convoca», señalaba este martes Ortega Smith, que reconoció estar «perplejo» y volvió a dejar en el aire el sentido del voto de sus cuatro concejales.

El único 'sí'

El escenario cada vez se asemeja más al de la Comunidad de Madrid, donde Vox ya enterró las cuentas de Isabel Díaz Ayuso en la preceptiva comisión al votar en contra junto a la izquierda. Este martes, de hecho, la portavoz autonómica Rocío Monasterio recorrió los pasillos de Cibeles al lado de Ortega Smith, un mensaje de unidad que parece el varapalo mortal al plan económico de Almeida por parte del que fuera su «socio prioritario». «No vamos a tolerar unos presupuestos con 400 millones de euros robados de los bolsillos de los madrileños por sus mentiras con Madrid Central», acusó Ortega Smith en una de sus comparecencias.

El único 'sí' de Vox —además de votar a favor de las ordenanzas fiscales en la comisión del lunes— fue para la moratoria a 3.800 camiones de mercancías de menos de 3.500 kilos y con etiqueta medioambiental B, que podrán internarse en el corazón de la ciudad durante un año más, hasta el 31 de diciembre de 2023. PP, Ciudadanos y Vox aprobaron este martes la medida, pero apenas resultó en una tregua ilusoria. Ortega Smith disparó una crítica más: «El PP dijo que [una moratoria] era jurídicamente imposible. Tache ese argumento [a Almeida], que ya no sirve».

